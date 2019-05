Precintan parte del barco infantil de la alameda de Moaña con protestas de padres y del PP

La caída de elementos de madera obligó al Concello de Moaña a ordenar a la Policía Local el precintado de parte del barco pirata del parque infantil de la alameda del centro. El precintado se produjo la tarde del lunes, pero sin embargo la atracción continúa abierta al paso de menores con el peligro que esto conlleva, lo que hizo levantar la voz tanto al PP local como a un grupo de padres que ayer protestaron en el lugar. "Este elemento leva un par de meses en moi malas condicións. Non recibimos resposta de por que non se arregla. A Policía o precintou pero os nenos seguen xogando e isto é un perigo. A rede está solta, as escaleiras están rotas e é un perigo para subir. Queremos que o amañen", explica una de las madres.

El portavoz local del PP y candidato a la Alcaldía, José Fervenza, asegura que advirtió en varias ocasiones de la "peligrosidad de esta atracción por su mal estado de conservación" y que desde el bipartito se hizo "caso omiso a estos avisos".

Para Fervenza "no se tenía que haber llegado a este punto de poner en peligro a nuestros hijos, pues se debería arreglar antes". Responsabiliza a la edil de Obras, Marta Freire. Finalmente, Fervenza exige la reparación de este parque y del de Abelendo "para evitar una desgracia por la desidia del Concello".