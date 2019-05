El PP alega contra una transferencia de crédito, sin información, del tripartito

El concejal del PP de Cangas, Pío Millán, presentó este lunes en el registro electrónico del Concello una alegación contra la aprobación inicial de una transferencia de crédito propuesta por el gobierno local tripartito y publicada ya en el BOP.

La base de la alegación del PP es la falta de explicaciones y la ausencia de concreción de las actuaciones que el gobierno local pretende realizar con cargo a esta transferencia de crédito y que según se recoge en la propuesta de acuerdo presentada a debate plenario alude a la urgencia de realizar actuaciones en materia de prestación de servicios básicos. Concretamente se explicó que se ejecutaría en actuaciones de abastecimiento y saneamiento de aguas, deportes e infraestructuras, sin que el principal partido de la oposición sepa a día de hoy cuáles son las actuaciones concretas a realizar en cada partida de gasto que se intenta aumentar.

Con respecto a las obras de abastecimiento y saneamiento, Pío Millán critica que el gobierno local se acuerde "a un mes do remate da lexislatura de que son urxentes, cando levamos insistindo tres anos en que era necesario actuar e pasarlle o custe da obra á concesionaria do servizo. Pero non se aclara exactamente que obras van a realizar. O mesmo sucede coas instalacións deportivas", concluye.

En la alegación se recoge el informe de la Intervención municipal emitido el pasado 21 de marzo, en el que advierte que esta operación "incrementa o gasto computable a efectos de cómputo da regra de gasto, polo que é susceptible de provocar unha situación de incumprimento desta a finais do exercicio".