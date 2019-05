"Medra a precariedade e pérdese poder adquisitivo"

La CIG organiza hoy, a las 18.30 horas desde el Concello de Cangas, la única manifestación por el Día Internacional de los Trabajadores en Cangas. Anuncian la protesta con el objetivo de "recuperar dereitos para avanzar" y llaman a la clase trabajadora a tomar las calles para exigir un cambio "real e profundo" en la políticas ejecutadas con la excusa de la crisis. Entienden que sigue "medrando a precariedade e a pobreza laboral, e continúa a perda de poder adquisitivo da clase traballadora galega".

Desde la central nacionalista entienden que el gobierno central del PSOE demostró en estos meses "que non tivo intención real de cambiar as políticas impostas polo PP" y entienden que las reformas laborales de 2010 y 2013 supusieron un "golpe de Estado aos dereitos laborais, sociais, da negociación colectiva, das liberdades públicas e do sistema público de pensións". Critican también, desde la CIG, el discurso crítico de la Xunta con el Gobierno de Madrid acusándolo de "discurso fraudulento".