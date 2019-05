Máis de 20 centros e 2.200 alumnos participan no Correlingua en Cangas

O Correlingua do Morrazo celébrase este ano no concello de Cangas, unha festa ao redor do galego que este ano reunirá mañá xoves na vila a un total de 22 centros educativos e a uns 2.200 alumnos de todas as idades. Haberá colexios e institutos de Cangas, Moaña, Bueu, Marín e incluso do Grove, coa presenza confirmada do IES As Bizocas. O programa incluirá obradoiros, actuacións musicais e unha marcha coa que se pretende visibilizar e reivindicar o uso da lingua galega. A organización, na que participan a CIG-Ensino, Asociación Socio-Pedagóxica Galega e a Mesa pola Normalización Lingüística, apuntan que o do Morrazo será o primeiro Correlingua en Galicia, un evento que terá un total de doce citas por toda a comunidade.

Os autocares comezarán a chegar a partir das 9.45 horas. Agárdase a chegada duns 30 buses, que terán espazo reservado para estacionar no entorno do Concello, Ojea e desde o Paseo de Castelao ata estación de autobuses. As actividades arrancarán a partir das 10.15 horas, cos obradoiros para o alumnado de educación infantil. A marcha polo centro de Cangas ten a súa saída prevista para las 10.30 horas desde o entorno do Concello e os participantes percorrerán a Avenida de Castelao ata chegar a Alameda Vella. A continuación darán a volta ao espazo, chegando ata o reloxo, e voltarán cara o punto de partida.

A organización terá un escenario na explanada de Ojea, onde ao finalizar a marcha haberá un saúdo aos centros participantes e actuacións musicais de Ce Orquestra Pantasma e Uxía Lambona e a banda molona. Entre medias, ás 11.45 horas, o alumnado dos institutos de Rodeira e María Soliño darán lectura ao manifesto gañador deste ano, que corresponde ao IES de Carral.

A recollida deste Correlingua comarcal está prevista para ao redor das 12.45 horas. A partir desa hora os participantes comezarán a embarcar nos seus respectivos autobuses, que irán saíndo por quendas e en función da distancia aos respectivos centros educativos. A organización contará coa colaboración de voluntarios, Protección Civil e haberá a ata tres patrullas da Policía Local de Cangas.