Adictos a un cuerpo "perfecto"

"Mantén o control. Nada é bo en exceso". Sobre ese principio se asientan las "Xornadas sobre condutas adictivas" inauguradas ayer en el Auditorio de Cangas organizadas por el alumnado de los institutos María Soliño y Rodeira. La vigorexia, obsesión por conseguir un cuerpo musculoso, los problemas derivados de una sociedad sedentaria y la conveniencia de adoptar unos hábitos de vida saludables abrieron ayer el debate, que continúa mañana y pasado.

"Hay que concienciar a los jóvenes del peligro de trastornos como la vigorexia y promover una práctica sana en el deporte". Esta fue la idea con la que Alberto Garrido, colaborador de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, cerró la primera jornada que Cangas do Morrazo acoge estos días para abordar las conductas adictivas en la juventud, un acto que reunió ayer a mediodía a unos 300 alumnos de los centros IES María Soliño e IES Rodeira.

Alberto Garrido relató su estremecedora historia personal en la que sufrió adicción a los esteroides anabolizantes que lo colocaron al borde de la muerte. "Tardé mucho en percatarme de mi adicción. No me di cuenta de lo que padecía hasta que casi me muero. Pensaba que tenía un comportamiento normal, ya que mis compañeros de gimnasio hacían lo mismo, pero acabé obsesionado por tener unos buenos abdominales, por consumir anabolizantes, por ir al gimnasio...", explicó el exculturista: "Tuve problemas muy graves. Estuve cerca de la muerte. Piensas que estás bien y solo escuchas a los que tienen la misma adicción, por lo que no ves que tengas ningún problema. Es un círculo peligroso", advirtió.

La farmacéutica Inés Santa María, especialista en nutrición ortomolecular, alertó del notable aumento de la obesidad en la sociedad actual, "una sociedad poco pausada, con prisas, poco sana". "Los profesores deberíamos enseñar y transmitir nuestra experiencia desde el corazón y no imponer ese modelo de la sociedad de la opulencia, de tener en todo momento que estar haciendo cosas, haciendo más cosas, haciendo más cosas....", explicó la también profesora de Biología en el María Soliño.

Miguel Santiago Alonso, profesor en la facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, recordó los problemas de una "sociedad por lo general sedentaria", el culto al físico de los adolescentes y la necesidad de tener un consumo moderado de los suplementos deportivos ajustados a "unos hábitos de vida saludables".

Las "Xornadas sobre adicción" continúan mañana con la proyección de "Heroína" , un coloquio con la participación de Carmen Avendaño, presidenta de Érguete, y Javier Cancelas Costa, guardia civil responsable de conductas adictivas, y una charla de David Amor.