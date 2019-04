El PSOE gana en el 50% de las mesas, Podemos en 4 y el PP solo mantiene el liderazgo en Aldán

En las elecciones generales de junio de 2016 el Partido Popular se convertía por segunda vez consecutiva en la segunda fuerza política en votos en Cangas. La situación no mejoró. Con los resultados de ayer pasa a ser la tercera, aunque a mucha distancia de la cuarta, que es Ciudadanos.

Podemos fue la primera fuerza en las elecciones de 2015 y en las de 2016 pasó a la segunda posición, si bien mantuvo el tipo con mucha diferencia respecto a los resultados del resto del Estado, donde la formación morada había bajado. Podemos y su coalición con Esquerda Unida y Mareas en Común -Equo repite como segunda fuerza política, a muy poca distancia del PSOE, 103 votos les separa. Pero de nuevo esta alianza política consigue en Cangas resultados que son referencia. Se convierte en el único concello de Galicia donde consigue un porcentaje de votos que supera el 25%. Cangas no se responsabiliza de la caída de esta coalición de izquierdas, como ya no lo hizo en 2016, cuando sacó el mejor resultado de Galicia en porcentaje de votos, junto con O Grove. Además, hay que recordar la excisión registrada en esta coalición, que se convirtió en En Marea, que consiguió 341 votos. De no haberla, el resultado hubiera sido otro.

Granero del PP

El PSOE vence en el 50% de las mesas mesas electorales: Nazaret, Casa de la Cultura, Castrillón, Rodeira, Seixo y Cimadevila; mientras que el PP mantiene su granero de votos en Aldán. Así, en el colegio electoral de Espiñeira consiguió 315 votos. La coalición Podemos, Esquerda Unida- Mareas en Común-Equo ganó en cuatro mesas: Nazaret, Montecarrasco, San Roque y O Hío.

Hacía años que el PSOE no era la primera fuerza política en unas elecciones generales. Los socialistas consiguieron 2.347 votos en las elecciones de 2016. El BNG recuperó posiciones. O Hío volvió a ser uno de sus baluartes, con 187 votos; en 2016 había conseguido 84 sufragios.

En el colegio de Nazaret, que recoge gran parte del voto urbano, PSOE (824) Podemos (832) los resultados estuvieron muy igualados y el PP solo alcanzó 448 votos. En Rodeira, el colegio electoral con más mesa y más electores, ganó el PSOE, con 967 sufragios, frente a los 916 de Podemos. Como se puede apreciar el margen entre ambos es muy escaso. El PP pasó el rodillo en Aldán, con 507 votos y dejó al PSOE con 315 y a Podemos en 199.

El PP, porcentualmente, bajó de 30,78% al 19.81% y Ciudadanos logró el subir del 7.94% al 10,40%. Por esa parte se explica una parte de la bajada del PP, pero también es fruto del desencanto a nivel estatal con esta formación, como se pudo comprobar el domingo en las urnas.