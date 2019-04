"Podemos-EU ten en Cangas a porcentaxe máis alta de Galicia"

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, miembro de Esquerda Unida, aseguraba ayer que su valoración no podía ser más positiva. Recuerda que en 2016 ya se consiguieron buenos resultados con un PP que estaba a la baja, pero que ahora fueron mejores a coincidir con un PSOE en alza, siempre recalcando que hubo una escisión, que hizo que En Marea se presentara en solitario. "Pagaron a súa excisión pasando a ser irrelevantes" . Señala el regidor local que el porcentaje de voto obtenido, el 26,61% es el mejor de toda la coalición en Galicia y está 12 puntos por encima de la media estatal.

También señala Xosé Manuel Pazos que espera que el pacto del socialista Pedro Sánchez sea el evidente y recordó lo que cantaban ayer los militantes ante la sede de Ferraz: "¡No con Rivera!". También destaca el alcalde la alta participación. Considera que no se deben extrapolar los resultados a las elecciones municipales.

Por su parte, la candidata de Avante!-Candidatura Veciñal, Ánxela Vizoso, destaca su formación tiene una óptica limitada a la cuestión municipal. "Como organización estamos centrados preparando as vindeiras eleccións mancipáis. Non fixemos apoio público nin se participou de xeito algún nas eleccións xerais do pasado domingo. A nivel individual, persoas neste espazo participan en diversas organizacións a nivel galego e estatal, dentro da liberdade de participación que marcan os nosos documentos. Tamén é obvio que os resultados non son alleos. Ainda que o que se votaba era política estatal, constatouse unha vez máis que en Cangas existe un apoio maioritario posicións progresistas e unha alta participación", dijo Vizoso.