Defensa da Sanidade y A Chamusca citan a Sergas y partidos sobre el centro de salud

La Federación Veciñal A Chamusca y la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña organizarán este jueves, a las 20.00 horas en el salón de plenos, una asamblea informativa para explicar a los vecinos que quieran asistir la información de la que disponen sobre la situación de parálisis del convenio del centro de salud que debería construirse en Sisalde. Consideran que se está propagando "confusión" entre los vecinos y quieren clarificar las cosas antes de la campaña electoral.

Por ello, invitan a participar a representantes del Sergas del Gobierno Municipal y de los partidos con representación en la corporación: BNG, PP, PSOE y XM. "Terán ocasión de ofrecer aos profesionais e a todos os veciños os datos e informes contrastados, argumentos documentados, que nos permitan ter unha mínima certeza da situación actual e o futuro inmediato do centro de saúde", argumentan.

Ambos colectivos aseguran que en los últimos meses mantuvieron una "actitude de prudencia" y respeto al trabajo de las administraciones responsables para que Moaña disponga lo antes posible del centro de salud con las mínimas condiciones exigibles. Recuerdan que corresponde a la Consellería de Sanidade el proyecto y su financiación y al Concello urbanizar el solar.

Sin embargo, los colectivos dan este paso tras lo ocurrido el pasado 25 de marzo, que no consideran una "casualidad". Y es que ese día el gobierno local aprobó el PERI de la parcela de Sisalde y horas después la Consellería de Sanidade envió un escrito exigiendo más de 3.000 metros cuadrados de parcela en lugar de los 2.066 metros reservados por el Concello desde hace años.

Ambas asociaciones señalan no ser neutrales: "Estamos radicalmente en contra de quen obstaculice o centro de saúde". Hablan claramente de seis años perdidos para atender esta necesidad: "os catro anos de enganos durante o anterior mandato do PP e os dous primeiros de inacción do actual bipartito".

La plataforma y A Chamusca critican también que desde el pleno de marzo el Sergas no respondiese a la solicitud de reunión de la mesa local de la sanidad.