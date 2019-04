La Xunta adaptará los autobuses al CUVI y a hospitales a las necesidades de usuarios

La Consellería de Infraestructuras estima parcialmente la alegación presentada por el Concello de Cangas al nuevo Plan de Transporte Público de Galicia. Asegura que la alegación presentada identifica una serie de errores en la definición de los servicios de transporte que hace en el proyecto, principalmente en lo que se respecta a los recorridos que transitan por el término municipal de Moaña. Apunta la Xunta que la reclamación presentada solicita el mantenimiento de las líneas actuales en sus condiciones vigentes de prestación e identifica una serie de propuestas de mejora del servicio como son las siguiente: coordinación horario con lo servicios de transporte de ría, servicios obreros a O Porriño y modificación de horarios en las paradas de las rutas a la Universidad de Vigo, a hospitales de Vigo y a la fábrica de PSA Citroën.

La Consellería de Infraestructura señala que se desconoce sobre qué tráficos, calendario y horarios es conveniente establecer un régimen de coordinación con los servicio de transporte de ría. En consecuencia, propone desestimar la alegación presentada. Mantiene que el eje O Porriño-Vigo está bien servido por los servicios regulares de autobús del contrato XG621, facilitando en consecuencia un transbordo funcional a los trabajadores de la comarca de O Morrazo. Aquí también se desestima la alegación presentada. Respecto al tercer eje de la alegación del Concello de Cangas, la Xunta señala que el proyecto cuenta con rutas directas desde Cangas al CUVI, los hospitales de Vigo y PSOE Citroën. Los horarios y paradas obedecen a la situación actual o a las necesidades de conexión directa expresadas por trabajadores y usuarios. "En calqueira caso, o proyecto de explotación queda aberto a súa modificación en aras de adaptalo ás necesidades dos usuarios. En consecuencia, propónse estimar parcialmente a alegación presentada".

El Concello también solicitaba la implantación del servicio de Noitebus y aconsejan relativizar el planteamiento de este tipo de incoativas. "Este tipo de servizos non se sitúa dentro do ámbito territorial dos anteproxectos de explotación sometidos a información pública, polo que non poden ser obxecto de análise neste expediente", concluye la Consellería de Infraestructuras.

El plan de explotación de la XG-625, que saldrá a contrato por 10 años, abarca los municipios Cangas, Moaña, Bueu y Marín y sus conexiones a Vigo, Pontevedra y Vilaboa,