Teatro y arte se unen en el IES As Barxas en la exposición "Arteatro"

| El Instituto As Barxas de Moaña acoge hasta el 14 de mayo la exposición "Arteatro", una muestra artística del alumnado de Dibujo Artístico de 2º de Bachillerato, que se realiza también con motivo de la XXIII Mostra de Teatro de Ensino Secundario de O Morrazo, de la cual fue anfitrión el centro escolar. Los estudiantes realizaron instalaciones artísticas, partiendo de la obra del artista morracense Diego Seixo por su dedicación a la producción de carteles dedicados a las obras teatrales representadas en esta localidad. Muchas de la obras son de Marián Bañobre, ganadora del Premio de Teatro María Casares y ambos estuvieron en la inauguración, el viernes, junto a la profesora Luz Beloso y el concejal Pablo Ríos. Cada obra artística utiliza como parte de composición el propio hall del instituto y están realizadas con materiales de reciclaje en su mayor parte. La inauguración de "Arteatro"coincidió con la última representación de la Mostra de Ensino Secundario, para uniendo teatro y arte, rendir tributo a la escena. La XXIII Mostra de Teatro do Ensino Secundario do Morrazo "Motesmo" se celebró entre el 23 y el 26 de abril con seis obras trabajadas por los grupos de teatro de los distintos centros educativos. El grupo "Teatro Aberto", de adultos, iba a poner el broche al evento, en el que 125 jóvenes mostraronn su talento para el arte dramático ante sus compañeros. Participaron los grupos de los institutos As Barxas, A Paralaia, María Soliño, Johán Carballeira, el colegio Eduardo Pondal, el grupo A Réplika del IES Rodeira y de adultos Teatro Aberto.