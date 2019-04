| A sala Ángel Botello da Casa da Cultura de Cangas acolle ata mañá a exposición artística "Tecendo fíos", que realizaron as alumnas e alumnos do ciclo de Educación Infantil do Ceip A Rúa. Aborda a necesaria comunicación e relación entre a familia e a escola a prol da educación das nenas e nenos a través desta actividade espontánea, creativa e emotiva.