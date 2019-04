El gobierno siembra incertidumbre sobre el futuro trazado de la circunvalación de Cangas

En un pleno de fin de mandato, con bajas como la del alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE) por un asunto personal y del concejal del Partido Popular, Jesús Graña, que apareció por sorpresa esta semana en la candidatura de Ciudadanos, la corporación municipal nos dejó con la incertidumbre del trazado de la circunvalación de Cangas. El gobierno actual dio muestras inequívocas de que no se regirá por el acuerdo plenario consensuado entre todas las fuerzas políticas, al asegurar que era un condicionante demasiado grande para el equipo redactor del PSOE. Lo dijo el portavoz de ACE y concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, y también el portavoz de Asemblea Pola Unidade (ASpUN), Tomás Hermelo, que no opina igual que el tanto. Para él si que 20 años sí que son muchos y pasaron, entre otras cosas, el corredor y la autovía de O Morrazo. Tomás Hermelo incluso quiere conocer exactamente en qué fecha el pleno tomó el acuerdo de consenso de trazado que fue enviado a la Xunta de Galicia, la misma que había propuesto otro y que alteró a la población en verano de 2012. El citado acuerdo marca que la vía exterior seguirá el trazado que marcan las Normas Subsidiarias, debe tener consideración de urbana, será abierta y tendrá un ancho de afección de 18 metros, no de 30 como pretendía la Consellería de Infraestructuras que en aquel momento dirigía Agustín Hernández. Además, la vía debe contar con aceras y acceso a fincas , sin taludes y salvando los desniveles del terreno con pilares; los carriles serán de 3 metros de cada lado y 1,5 metros de arcén a amaso lados de la vía y aceras de 2 metros. Pues parece que todo esto, que costó protestas vecinales y que fue apoyado por todos los grupos de la corporación municipal pues es susceptible de variar. Ahí, el Partido Popular se ocupó de abrir una brecha con su moción para que el avance del PXOM respetara el acuerdo plenario. Sacó petróleo. Él sufrió el descontento de la población cuando en 2012 la Xunta propuso un nuevo trazado y afecciones. Ahora devuelve la moneda. Además sorprende esta reticencia cuando el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, replicó a la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, que se pusiera manos a la obra y podría comprobar que no habría cambios en el trazado.

Antes, el gobierno local impidió que la propuesta de la Alcaldía relacionada con el proyecto Nove Olas, para construir en la PO-551 un túnel y aparcamientos subterráneos fuera defendida por su creador, Rafael Barreiro. La retirada de la moción fue comunicada por la alcaldesa en funciones al promotor de la iniciativa antes de empezar el pleno. El argumento era que como era una propuesta de la Alcaldía y el regidor no estaba no había quien la pudiera defender. Además había diferentes pareceres. Barreiro pretendía que el pleno le diera poder para gestionar en nombre del Concello apoyos oficiales para su iniciativa, algo sobre lo que el secretario informó en contra. Pero al alcaldesa en funciones, Mercedes Giráldez (BNG) intentó hasta última hora llegar a un acuerdo, incluso elaboró una propuesta que al final no fue a pleno porque lo impidieron los socios de gobierno. Barreiro se marchó del salón de plenos indignado y calificando la medida de cacicada con letras mayúsculas.

Pero el pleno tuvo un prólogo y un epílogo escrito por los mismos autores, aquellos vecinos que se consideran afectados por las restricciones de aparcamiento en el barrio de Nazaret, desde que se aprobó su peatonalización. Al pié las escaleras recogían firmas de los concejales a medida que entraban en el Concello, para que se retirara la regulación de tráfico en la zona que se lleva a cabo desde el departamento de Tráfico, que depende del alcalde Xosé Manuel Pazos. Hubo ediles que comunicaron a estos vecinos que podían exponer el asunto al final del pleno; así que esperaron. Allí protestaron por lo que consideran una injusticia, porque estiman que se trata al barrio de Nazaret de forma privilegiada y que se está sustrayendo aparcamiento en esa zona a vecinos de otros barrios y calles, con las tarjetas de aparcamiento para residentes. Además, uno de los portavoces, que había ido en la candidatura de Cangas Decide hace 4 años, advirtió que había ya 500 firmas en contra y que tenían que recordar que las elecciones municipales estaban cerca.

Otra vez la ausencia del alcalde impidió demasiadas explicaciones por parte de Mercedes Giráldez, que se comprometió a fijar una reunión con el alcalde y el inspector jefe de la Policía Local lo más pronto posible y en un horario adecuado.