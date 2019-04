Fervenza: "Si se vota al PSOE se vota a Otegui, al BNG y a Bildu"

El portavoz del PP de Moaña, José Fervenza, presentó ayer en el club de jubilados, su lista de candidatos a las municipales, de la que dijo que es "ganadora, con personas con experiencia en su vida laboral y cotidiana, con capacidad, como lo demuestran en sus puestos de trabajo, y es lo que necesita el Concello". Dijo que había que estar en el Concello no para cobrar "si no para gestionar los mayores logros para Moaña". Se refirió a ellos como "los rapaces que en breve cogerán "el mando" de Moaña para buscar solución a los problemas que tienen las familias y anunció que van a sacar la vallas del paseo de Seara a los diez días de estar en el gobierno.

Pidió la confianza de los vecinos, agradeció sus propuestas para trabajar los próximos cuatros años y su entusiasmo y se mostró convencido de que "vamos a derrotar a Maduro, Otegui, al terrorismo y a Bildu". También señaló que iban a derrotar al Partido Socialista "vergüenza de España y de Europa" porque ha pactado con Oteguoi, ER y Bildu: "Gente socialista de Moaña me dice que no van a votar al partido porque no van a apoyar el terrorismo". De igual forma afirmó que pasaba lo mismo en algunas familias del BNG por ir con HB y Bildu, "una mafia que hizo mucho daño a las familias en el país". Recordó que la alcaldesa llenó de lazos amarillos el pueblo y que apoya a Maduro "cuando hay gente que sale de Venezuela sin nada. No podemos consentirlo".

En el acto intervinieron los candidatos Sonia Riveiro (número 2) que dijo que había que recuperar "a casa do pobo" para que no siga como un lugar de confrontación; Daniel González (5) que apostó por un auditorio abierto para la ciudadanía; Lucía González (8) que con 19 años se presentó como la candidata de mujer y servicios sociales: "Somos el futuro pero necesitamos un presente que apueste por nosotros". También intervino Araceli Otero (3), que se presenta para asumir deportes y mejorar la instalaciones; Víctor Carballal (4) para poner a Moaña "en el mapa"; Alberto del Río, defensor del sector naval y de crear puestos de trabajo, además de Silvia Rueda (6) que reprochó la política del actual gobierno local: "Mentir y crear confrontación está lejos del amor a un pueblo".