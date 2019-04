La Comisión de Fiestas del Carmen de Moaña garantiza su celebración

Aunque con tres miembros menos y reducida a dos pesonas, la Comisión de Fiestas del Carmen de Moaña sigue en activo con su presidente Carlos Lens y Charo Riobó, que quieren acallar los rumores de que este año no habrá festejos. "Va a haber fiestas este año", aseguran, de hecho dicen que ya están trabajando en el libro de las fiestas y que la celebracionbes serán del 12 al 16 julio incluyendo un día más, y el 17 como día del niño.

Lens reconoce que la polémica de la pista de hielo que la comisión gestionó para abrir en Navidad y que generó una deuda, de la que todavía está pendiente de abonar 10.000 euros, repercutió de forma negativa en la comisión, pero quiere dejar claro que hay un plan de pgos y eso no quiere decir que los vecinos vayan a pagar esta pista que si funcionó mal fue porque no encontró apoyo del Concello para traerla a tiempo, antes de las navidades, no en enero, como al final fue, cuando los niños ya estaban en clase.

La intención es recomponer la comisión, contar con gente colaboradora, incluso con algún colegio para que los niños también ayuden a recaudar, a cambio de entregarles el 10% de lo conseguido, para sus viajes de fin de curso. Lens señala que este mismo fin de semana van a empezar la recaudación por las casas, que él va a estar en la comisión hasta que esté totalmente pagada la pista de hielo y que para estas fiestas se esperan grandes sorpresas, una de ellas ya la puede desvelar y es que se está cerrando que el pregón lo pronuncie el futbolista local Iago Aspas. También hay otra gestión muy importante que podrá desvelar más adelante y que tiene relación con la procesión marítima, para la que ya han empezado a tramitar los permisos en Capitanía y esta próxima semana se reunirán con los bateeiros para concretar los barcos ue llevarán a la comitiva y a la Virgen. También señala que van a pedir igualmente el permiso a Costas para reservar el terreno del aparcamiento del paseo para las fiestas, pero garantizan que para no perjudicar a la plaza de abastos, se permitirá aparcar hasta la dos de la tarde.