Cantigas de homenaxe a Fraguas

Cangas é hoxe punto de parada do FalaRedes, o programa de dinamización lingüística que impulsa a Consellería de Cultura e que permite disfrutar da actividade "Canta, miña pedra, canta". Xoán Curiel e Caro Pita protagonizan este concerto de homenaxe a Antonio Fraguas, a quen este ano se lle adica o Día das Letras Galegas.

Tras o seu éxito con "Estamos no verán!!!" e "A casa do terror", Xoán Curiel volve ao FalaRedes acompañado, desta volta, da contadora Charo Pita. Xuntos ofrecen hoxe, ás seis da tarde na sala de exposicións do Auditorio de Cangas, un espectáculo que combina as narracións tradicionais coas cantigas que Antonio Fraguas -a quen este ano se lle dedica o 17 de maio- recolleu nas súas Aportacións ao Cancioneiro de Cotobade. Deste xeito, FalaRedes 2019 ábrese cunha homenaxe ao autor das Letras Galegas deste ano.

Dirixido a público de 6 a 12 anos e ás súas familias, "Canta, miña pedra, canta" chega esta primavera a 14 concellos da Rede de Dinamización Lingüística. Neste espectáculo musical con elementos teatrais e de participación activa, Xoán Curiel pon música a algunhas das cantigas recollidas por Fraguas e tamén escribe e crea cancións propias inspiradas en episodios da súa vida, como o desexo infantil do etnógrafo de querer ser maquinista e conducir algún día nas vías do tren que o seu pai facía no Brasil. Ademais, Curiel comparte escenario con Charo Pita que, entre canción e canción, achegaralle aos asistentes unha mostra de contos populares galegos.

Co obxectivo de que o público que ve o espectáculo poida afondar na lectura en galego e no coñecemento do patrimonio lingüístico e literario, cada familia recibirá unha antoloxía de narracións tradicionais de Galicia escolmadas por Quique Harquindey e Maruxa Barrio: "O fillo do rei e outros contos populares".