La candidata de En Marea Iris Malvido apuesta por poner "patas arriba" el Congreso

La candidatura de En Marea, que encabeza en la provincia Iris Malvido Lago, mantuvo un encuentro en Moaña con vecinos en el colegio de Reibón. El acto estuvo presentado por el líder vecinal de Tirán Paco Ferreira, y participaron las candidatas Carmen Nóvoa (Peque), Manuel González Moreira, el edil de Bueu y candidato al Senado Xulio Villanueva y la cabeza de lista Iris Malvido que señaló la necesidad de poner "patas arriba" el Congreso, como ponerlo también "ó servizo da xente". Señaló que En Marea es garantía de que se consolidan mayorías progresistas a nivel de Estado que permitan avances sociales desde el primer día. Instó a la sociedad galega a hacerse respetar y conseguir poner a Galicia donde le corresponde, en el lugar en donde se toman las decisiones: "Non pode ser que quen non ten mar, nin ten idea del e dos seus traballadores nos diga como temos que facelo. Non é xusto que quen non comprende a realidade dos montes veciñais dicte leis que os afogan".

Ferreira reivindicó el derecho a lsoñar con un mundo y un Morrazo mejor. Novoa destacó los compromisos de En Marea con la ética, medio ambiente, mujeres, juventud, con las personas más vulnerables y ensalzó el trabajo de la organización. Moreira criticó el desmantelamiento de la sanidad pública y Villanueva ensalzó el Senado, desterrando la idea de verlo como un cementerio de elefantes.