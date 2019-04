El último pleno de la corporación acaba con Juncal fuera del PP y como edil no adscrito

Era vox populi desde hace semanas que las relaciones del ya exconcejal del PP de Moaña, José Manuel Juncal Gallego, con su partido no eran buenas, después de que el portavoz y cabeza de lista a las próximas municipales, José Fervenza, diera a conocer la lista, totalmente renovada y en la que solo repite como concejal Vicente Verdeal, en un puesto de apoyo. Ayer se materializó la ruptura definitiva en un pleno, que todos presumían que iba a ser tranquilo porque se trataba de la última sesión ordinaria de la corporación, peroque tuvo momenos de encendido debate, sobre todo por asuntos económicos del Concello, y en la que todos se volvieron a unir en la propuesta para que el campo de fútbol e O Casal lleve también el nombre del jugador celeste de Moaña, Iago Aspas. En el hemiciclo estaban la madre del delantero, María Juncal, con dos familiares.

Juncal ya llegó al salón de plenos y no se sentó en su butaca habitual de la primera fila, en línea con Fervenza, sino que lo hizo en la última, en línea con el concejal independiente de XM, Javier Carro, que ayer, demostró llevar los deberes aprendidos en asuntos económicos. Fue la alcaldesa, la nacionalista Leticia Santos,quien antes del pleno anunció que ese mismo día por la mañana el concejal Juncal Gallego había presentado un escrito confirmando que abandonaba el PP y pasaba a ser concejal no adscrito hasta el fin del presente mandato a mediados de junio.

Juncal tomó la palabra para hablar también por boca del edil popular Antonio Sánchez y disculpar su ausencia. Acto seguido dijo que la decisión de abandonar el PP era algo madurado ya desde hacía un año, que no estaba cómodo en el PP y que no se podía sumar a una imagen de unidad "que no existe". También explicó que no se iba para marcharse a otra lista electoral, que desde el PP se le ofreció participar de nuevo "pero no acepté". Señaló que a lo largo de los últimos 15-20 días "hubo un desprecio al grupo municipal que no puedo aceptar", pero también dijo que "no iba a entrar en guerra con el PP", aunque el partido tenía que pensar por qué hay gente que se va y votará a Ciudadanos.

El portavoz y candidato del PP, José Fervenza, agradeció a Gallego sus años de trabajo como militante del PP, dijo que la decisión era personal y que la tenía que respetar, que las diferencias existen "las entiendo", pero también mostró su posición respecto a que las formas debieron de ser otras "aunque va por delante mi respeto a la labor realizada".

El pleno, en el que las asociaciones de vecinos de Tirán y de O Real retiraron la moción sobre la necesidad de que se haga un proyecto de regeneración de la dársena de O Con, incluía, y a excepción del expediente para la distinción a Iago Aspas y la aprobación del Plan de la Infancia y del Plan de Igualdad, un orden del día marcado por asuntos económicos. En el primero de ellos que era dar cuenta del informe de Intervención sobre el cumplimiento de estabilidad presupuestaria, el concejal de Hacienda, Aldán Santamarina (BNG) se extendió en una intervención en la que volvió a insistir en que cuando llegaron en 2015 al gobierno se encontraron un Concello con una deuda de 13,3 millones y con riesgo de ser interveidos, por un gobierno anterior del PP marcado por "la triple I de ineficiencia, irresponsabilidad e ineptitud". El concejal dijo que se llevó a cabo una política económica rigurosa, reduciendo el plazo medio de pago a proveedores, gastando donde había que gastar y ahorrando donde se podía, como en las licitaciones de servicios.