Tania Castro afirma que deja la política por razones personales y profesionales

Tania Castro, la concejala de Medio Ambiente del Concello de Cangas y que fuera mano derecha de la ex líder de Podemos, Carmen Santos, afirma que no concurre a estos comicios simplemente porque tiene nuevos retos profesionales que atender, además de responsabilidades personales que no se compatibilizan con el cargo de concejala. Hay que señalar que, hace cuatro años, Tania Castro entró en la lista del ACE formando parte de Podemos. Pero asegura que su trabajo deja huella en el Concello de Cangas. Recuerda que el Concello acaba de recibir un premio de Cidade Sostible por la gestión de los residuos y aumentar la tasa de reciclaje del 2% en 2015 al 12% actual. También señala que para la próxima semana su departamento va a entregar el proyecto para el Espazo Natural de Interese Local de Punta Balea-Areamilla. Tania Castro manifiesta que en turismo se apostó por la desetacionalización y fue un acierto. "Foi un orgullo representar a Cangas nesas áreas durante catro anos e agardando que quen veña sita o mesmo orgullo e prosiga a labor de poñer a Cangas á altura que se merece. Non é un adeus, simplemente peso que non debemos caer nos personalismos".