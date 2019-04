"Sería posible a vida nun planeta sen solo?", conferencia de hoxe nas Xornadas de Ciencia

"Sería posible a vida nun planeta sen solo?" é o título da conferencia que imparte hoxe Montserrat Díaz Raviña, do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia, CSIC, dentro das Xornadas de Ciencia de Cangas. Será ás 11 da mañá no Auditorio municipal e está dirixida a uns 300 alumnos e alumnas de 5º e 6º cursos de Primaria.

Entre as actividades figura o Libro Forum - Cómic "Vivir en el suelo", conmemorativo da Década Internacional dos Solos, elaborado pola Sociedade Española de Ciencia do Solo e C.S.I.C. e trata sobre seres vivos que habitan no solo, erosión, contaminación, explotación.

Previamente á charla realizarase a premiación. Categoría A (Primaria): 1º - Yassir Talbaoui Piñeiro (Sagrada Familia), con " La ciencia es para mí lo que explica las cosas". 2º - Colectiva: Andrea Guimeráns, Nayara Piñeiro, Alicia Menduíña e Ainara Piñeiro ( Sagrada Familia), con"La Ciencia es para nosotras el futuro".