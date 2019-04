Criterios de concesión "non discriminatorios"

Las autorizaciones para el mercadillo ambulante de los martes y los jueves se concederán "en condicións non discriminatorias" y el procedimiento garantizará la "transparencia, imparcialidade" y publicidad. Atendiendo a la limitación del número de autorizaciones en suelo público y a la temporalidad de las mismas, los criterios para la adjudicación de puestos de venta se articularán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva convocado por la Alcaldía y conforme a la bases establecidas.

Entre los "criterios mínimos", en el borrador de la nueva ordenanza figuran la "experiencia demostrada" en el ejercicio de la profesión, disponibilidad de instalaciones adecuadas, poseer el carné profesional de comerciante ambulante o las "dificultades do solicitante para acceder ao mercado laboral". El número de personas que dependen economicamente del demandante, poseer algún distintivo de calidad, participación en cursos y jornadas, vender productos que no estén suficientemente cubiertos o no haber sido sancionado en el ejercicio de la venta ambulante son otras condiciones que el Concello tendrá en cuenta a la hora de decidir.

En el borrador de la ordenanza también se limita la concesión a un puesto por persona y, en el caso de las cooperativas, a uno por cada miembro que la integra, siempre que cumpla los requisitos fijados. El texto también contempla sanciones y las más graves supondrán la revocación de la licencia.