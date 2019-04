Aparecen pintadas todas las pancartas del BNG en Moaña con frases en apoyo a Ence

Las pancartas de campaña del BNG para estas elecciones en Moaña, colgadas a lo largo de la carretera PO-551 desde Cangas, aparecieron hoy pintadas con frases a favor de la continuidad de Ence, en la ría de Pontevedra, después de que los piquetes de la empresa pastera recorrieran O Morrazo, en una actuación que el responsable local nacionalista en este municipio, Daniel Rodas, responsabiliza al PP y a la empresa.

Aparecieron pintadas las pancartas en la zona de la iglesia de Domaio, cruce entre el colegio de Reibón y de Seara, frente a la travesía Rosalía de Castro, en la rotonda de Portal do Almacén y también en la rotonda del Gordo, en Cangas.

Rodas señala que estas pintadas se suman a las realizadas de forma amenazante contra la candidata nacionalista al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva, en su propio domicilio por segunda vez en apenas una semana, que califica de "escrache covarde" contra la cabeza de lista y contra el BNG.

Para el responsable local, el objetivo de estas pintadas es "frear a un BNG en remontada é evitar que Galiza sexa decisiva no Estado da man dunha forza que conseguirá pararlle os pés as empresas do IBEX-35, usadas para comprar a expolíticos do PP, e tamén do PSOE, para os seus intereses, como demostrou a ilegal prórroga a pastera; e logrará, co apoio das veciñas do Morrazo o tan ansiado traslado de Ence fora da ría de Pontevedra".

Rodas se refiere a Ence como "a mafia" que intenta amenazar al BNG "pero o BNG non é as confrarías da ría de Pontevedra que se deixa corromper como Xudas Escariote por unhas moedas". Dice que con el apoyo de los vecinos conseguirán ser decisivos y tener voz en el Congreso "para pararlle os pes a Ence".