La alcaldesa responde a Durán que el proyecto del paseo de Domaio se lo enviaron hace un año

El presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, intentó dejar claro el miércoles, en una reunión con vecinos de Domaio, el motivo por el cual todavía no había firmado el convenio autorizando al Concello la ejecución de la mejora del paseo de Domaio frente al club de jubilados. Aseguró que el Concello solo había enviado un croquis con la propuesta requerida desde la Xunta para solucionar la seguridad de los peatones en el entronque con el vial del puerto, pero tenía pendiente de remitir ahora el proyecto técnico. Dijo que cuando el Concello lo remitiera pasaría el debido informe técnico, la aprobación y sería firmado. Todo parecía aclarado, pero, sin embargo, ayer la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, le respondía que "el proyecto está entregado desde abril de 2018.", que lo que les pidió Portos fue un croquis para hacer el pintado final "y como se comprenderá, para hacer un paso de peatones no hace falta modificar un proyecto, es un mero pintado".

Insiste, por tanto que desde el Concello "ya enviamos todo, incluso lo que nos pidieron extraoficialmente desde el asesoramiento jurídico para incluir en el convenio que era el plano en AutoCAD de la zona de actuación con el proyecto completo incluyendo la zona de pintado y eso se envió. Tienen todo entregado por nuestra parte y eso del autocad tenían que hacerlo ellos en sus servicios técnicos pero no sé qué problema tenían y nos pidieron que se lo adelantaramos. Lo adelantamos en menos de 24 horas desde que lo solicitaron".

Mantiene que lo que está habiendo es un bloqueo político y vuelve a repetir que desde el gobierno local, Durán tiene siete días para enviar el convenio firmado y si no, " convocaremos el consello vecinal en la parroquia para que sea la vecinanza de Domaio quien decida donde se invierten los 100.000 euros de la obra". Añade que ni el Concello ni la parroquia de Domaio se pueden permitir perder una subvención de 100.000 euros de la Diputación y si en siete días no se recibe el convenio firmado, la parroquia decidirá en donde invertirlos".

"No hay bloqueo"

El presidente de Portos en su intervención el miércoles, en un acto de precampaña del PP con su portavoz y cabeza de lista a las municipales, José Fervenza; y resto de la candidatura, negó que desde Portos hubiera bloqueo político, pero dijo que para que él pudiera firmar el convenio, el Concello debía de presentar ese proyecto que garantice la seguridad de las personas en el paseo. Dijo que había "que hablar con precisión y no cofundir a la gente" porque una cosa es el croquis que mandó el Concello, que es una propuesta técnica, y otra el proyecto, que está sin presentar".

Añadió que como responsable de Portos le corresponde, cuando se promueven proyectos en la zona portuaria, emitir informe y autorizarlos. En el caso del paseo de Domaio, aclaró que en lo planteado por el gobierno de Moaña había dos cuestiones importantes, "una de ellas se solventó y tenía que ver con el deslinde con la Autoridad Portuaria de Vigo y dónde empezaba el dominio de la Xunta. La segunda cuestión, para mí capital, a la hora de concluir el famoso convenio, es esta seguridad que está por encima de todas las cuestiones". Añadió que lo que trasladaron al gobierno local fue algo "tan sencillo" como reflejar cómo quedaba solucionada la seguridad peatonal, ya que "no puede acabar un paseo en una carretera y el proyecto tiene que estar de acuerdo con las normas de seguridad vial. No puedo firmar un convenio y autorizar la obra con la que se pone a la gente que pasea, encima de un vial por donde transitan los camiones del puerto".

Añade que lo que pidieron al Concello, en varias ocasiones, fue una propuesta técnica de entronque de la obra con ese vial y que se sintió molesto porque en varios momentos le acusaron de bloqueo político, de que la obra no se quería hacer: "Lo único que quería la Xunta es que los peatones llegaran al remate del paseo y estuvieran protegidos ya sea con acera, cebreado amarillo o bolardos, lo que fuera".

Hace 15 días

Dice que de esto se estuvo hablando en varias ocasiones entre técnicos, que fueron transcurriendo meses, que Portos requirió la condiciones técnicas y hace 15 días o un mes confirma que el Concello mandó un croquis, un dibujo muy sencillo con la propuesta. Efectivamente dice que ese croquis fue dictaminado a favor por los técnicos, en lo que se refiere a los terrenos portuarios de la Xunta, no a los de carreteras" , pero ese croquis tiene que reflejarse en un proyecto que el Concello, dijo, tiene pendiente de presentar: "Cuando el gobierno lo envíe, pasará a aprobación técnica y se firmará. Los que estamos en política tenemos que ser siempre cuidadosos con la seguridad de las personas. Jamás aceleraría una obra porque estuvieran cerca elecciones, cuando afecta a la seguridad de las personas. Hay que hacerlas bien y no tengo ánimo de bloqueo político, solo tengo ánimo de que los vecinos y visitantes cuando salgan de paseo, estén protegidos. Son cuestiones de sentido común. No vamos a demorar un minuto la firma del convenio si están cumplidas las consideraciones porque es lo que se espera de nosotros". Por su parte Fervenza, aseguró que él y Durán estaba allí dando la cara, y preguntó si alguien se podía creer, sabiendo como conoce desde que empezó a trabajar de niño en Domaio, que podía llamar a Portos, a la consellería de mar o al presidente de la Xunta para que se bloqueara el proyecto del paseo. Recordó que cuando hizo el paseo, su compromiso era acabar este último tramo.