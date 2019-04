La Mostra de Teatro premia a "Os Monicreques de Kukas" y a Sés

La Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCFC) ya ha decidido los dos pemiados en la 36 edición de este año que se abre el 28 de junio, en el Auditorio Municipal cangués. Se trata de la compañía de teatro de marionetas "Os Monicreques de Kukas", que recibe el Premio Xiria ao Labor Teatral, por su importante trabajo artístico a lo largo de 40 años; y la cantante Sés, que recibe el Premio Mulleres en Acción, por su discurso a favor de la igualdad.

La dirección de la Mostra asegura que "Os Monicreques de Kukas" son sobrados merecedores de este premio porque actualmente son "un indiscutible referente" y destaca de esta compañía "o seu intenso labor artístico e teatral que, ao longo de 40 anos, abriu anovadores caminos tanto coa creación de inusitadas marionetas e monicreques como coa importante difusión, en lingua galega, dese particular universo ue supuxo unha auténtica revelación para nenas, menos e público adulto deste país".

"Os Monicreques de Kukas" se fundó en 1979 de la mano de Marcelino de Santiago e Isabel Rey y hoy en día, es una de las compañías de teatro de marionetas más antiguas de Galicia y una de las más estables del teatro gallego. Participan habitualmente en las programaciones de las redes de Galicia, España y en festivales internacionales. En estos 40 años de existencia han sido invitados por entidades como el Centro Dramático Galego, IGAEM-Xunta de Galicia o el Festival de la Ópera de A Coruña para crear espectáculos de gran formato como "O Mariscal", "Unha noite no Pórtico do Paraíso", "Galiza máxica" o "A frauta máxica no maxín".

En 2011, comienzan su colaboración con la Real Filharmonía de Galicia, encargándose de la parte escénica de obras musicales como "O retablo de Maese Pedro", "O carnaval dos animais", "San Nicolás" o "O Castelo da Rocha Vella", dirigidos por Antoni Ros Marba y Maximino Zumalave.

Las marionetas de "Os Monicreques de Kukas" están en colecciones y museos como el Museo Galego da Marioneta de Lalín, el Centro de Documentación de Títeres de Bilbao cedidas al Museo de Teatro de Almagro y el Parque Temático de los Pueblos de España de Kintetsu, en Japón. El trabajo de la compañía en el mundo de los títeres se centró en la creación de nuevos prototipos de marionetas y en la dignificación y promoción entre todo tipo de público, de este arte. En 2017, el Concello de Santiago aprobó establecer un convenio de colaboración con la compañía para crear la Casa dos Monicreques, que albergará todo el patrimonio material e inmaterial, para su exhibición, musealización y estudio.

Sobre la cantante Sés (A Coruña, 1982), Premio Mulleres en Acción de la Mostra de Teatro, la dirección del certamen reconoce que es uno de los fenómenos de los últimos años de la música gallega. Con una carrera que no paró de crecer desde que publicó su primer disco en 2011, "Admirando a condición", la artista triunfó en Galicia y más allá gracias a su propuesta ecléctica que va desde el rock al blues pasando por la canción de autor latinoamericana, con espacio también para el alma de "cantareira" que hay en su interior.

Sés es habitual de todos los auditorios gallegos, además de las principales salas de Bilbao, Madrid o Barcelona.

Esta cantora gallega de origen bergantiñano comenzó en la música tradicional. En 2007 creó con otros tres amigos el grupo "Chámalle Xis!", que se convirtió en un grupo revelación ese año al ganar el concurso Acoruña Son, apadrinado por Santiago Auserón. Dos años de su primer disco, sale a la venta "Co xeno destrozado" (2013), seguidos por "Tronzar os valos" (2015), "Opoñerse á extinción" (2016) y "Readmirando a condición" (2018) que es una regrabación de su primer álbum.

Sés acaba de publicar "Rabia ao silencio", un trabajo acústico, más íntimo y directo con joyas musicales que a lo largo del siglo XX llegaron de ultramar (Cuba, Argentina, Brasil?) y de otros puntos de la península en la voz de Carlos Puebla, Víctor Jara, Mercedes SoSa o Zeca Afonso. Son canciones adaptadas a la lengua gallega que fueron, en su momento, semente o crónica de los grandes movimientos sociales del siglo XX. Actualmente ya está grabando otro álbum que se publicará a comienzos de 2020.