El gobierno da una semana de plazo para tener el convenio

La reunión del presidente de Portos en Domaio fue a última hora de la tarde, pero por la mañana y sabiendo de esta visita, desde el gobierno local BNG-PSOE se convocó una rueda de prensa por parte de la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), el edil de urbanismo, Odilo Barreiro (BNG) y de Marta Freire (PSOE), en la que se dio una semana de plazo a José Juan Durán para que firme el convenio. Mostraron su preocupación por la dilación de Portos para firmar este convenio, que es necesario para autorizar la realización del acondicionamiento del paseo, que pasa por terrenos portuarios.

La alcaldesa señala que tras la reunión con la conselleira de Mar, Rosa Quintana, hace unas semanas, en la que participó el presidente de Portos, en santiago, se quedó en que desde el Concello se enviaría un plano acotado con la solución de salida peatonal desde el paseo al vial del puerto. Ese plano se remitió y el pasado 10 de abril, dice que recibieron en el Concello el informe de visto bueno de Portos de Galicia, firmado por el jefe de área de Infraestructuras, a la alternativa municipal. En base a eso, señalan que en el Concello están esperando que Portos envíe el convenio para su firma que autorizará la ejecución de la obra. Entienden que Portos sigue con su boicot a esta obra por intereses de partido, por lo que ayer, alcaldesa y teniente de alcalde dieron una semana al presidente para que mande el convenio corregido y firmado por él.

De no ser así, anuncian que el Concello convocará un consello vecinal en Domaio para que la parroquia decida que obra prioriza con los 100.000 euros que estaban reservados para este paseo y que el boicot de Portos no permite ejecutar. Leticia Santos asegura que llevan un año con el proyecto, a la espera de la autorización de Portos como titular de los terrenos, y que lo que no pueden hacer es arriesgarse a perder la subvención de la Diputación, ya que que aunue hay de plazo hasta finales de 2020, toda la tramitación de un nuevo proyecto lleva muchos muchos y se corre el riesgo de perder estos fondos.