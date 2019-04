Durán asegura en Domaio que el Concello aún no envió el proyecto para la obra del paseo

El presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, se desplazó ayer a Domaio para reunirse con los vecinos, en un acto acompañado por el portavoz del PP, José Fervenza, en el que tema estrella fue la polémica por el retraso de la obra de remate del paseo frente al club de jubilados, que el gobierno local quiere llevar adelante con fondos de la Diputación y que sigue sin la autorización de Portos. En el muelle había un grupo de bateeiros con una pancarta reclamando la ampliación del puerto.

Durán explicó que si todavía no puede firmar el convenio pra la obra del paseo es porque el Concello tan solo presentó un croquis de una propuesta que se le pidió para solucionar el problema de la seguridad con el entronque del vial del puerto, pero falta el proyecto.

Dijo que la seguridad peatones está por encima de todo y que eso fue lo que habían trasladado al gobierno local, que un paseo no puede acabar en una carretera y no que puede firmar un convenio de autorización en estas condiciones para que a los vecinos, a la gente que pasee por ahí, los eche por encima del vial por donde transitan los camiones del puerto. Insistió en que eso fue lo que se le dijo al gobierno de Moaña que aclarara la propuesta técnica de entronque del paseo con este vial ya que para firmar el convenio, esto tenía que estar solventado. Explicó que se sintió molesto en varios momentos porque salieron declaraciones de que había odio político de que no se quería hacer la obra por parte de Portos pero "lo único que quiere la Xunta es que los peatones de este tramo del paseo lleguen al remate del mismo en terrenos de la autoridad portuaria y seguir protegidos por acera, cebreado amarillo o bolardos.

Aclaró que hace solo unos quince días, el Concello mandó un croquis con la propuesta de solución, después de varias vicisitudes y cuestiones de requerimientos y lo que dictaminó el técnico es que esa opción, en lo que se refiere al espacio de la Xunta podía valer. Sin embargo, dijo que había que hablar de ese tema con precisión para no confundir a la gente y aclaró que un croquis es una propuesta técnica y se tiene que concretar en un proyecto que es lo que falta. Dijo que estamos en la mejor situación para que vaya adelante "pero no tenemos el proyecto todavía".