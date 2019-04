Los cuatro cabezas de lista repiten en Moaña con un PSOE que espera que el tirón actual les dé 5 ediles

La campaña electoral para las municipales del 26 de mayo en Moaña tendrá a los mismos protagonistas que hace cuatro años, como cabezas de lista, con PP intentando recuperar la alcaldía que perdió en 2015; con BNG y PSOE, que han estado gobernando en coalición, preparándose para salir al ruedo por separado y marcando diferencias pero con la meta de no perder el gobierno; y con la Coalición Independiente por Moaña XM que luchará para intentar superar el resultado de las pasadas municipales cuando logró un concejal. Ciudadanos, que había intentado formar una agrupación local en Moaña, arrojó la toalla sin haber podido configurar una lista.

Con las candidaturas cerradas y publicadas ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por el PP se presenta José Fervenza, que lo hace por tercera vez consecutiva y con una lista renovada en la que de los concejales solo repite Vicente Verdeal; los restantes son incorporaciones. Por el BNG lo hace Leticia Santos, la actual alcaldesa, que repite por segunda vez consecutiva y con una candidatura en la que cuenta de nuevo con todos los seis ediles de gobierno y la incorporación como 2 de Juan Manuel Parcero y en el 8 de Daniel Costas. Por el PSOE, vuelve a hacerlo como en 2015, Marta Freire, actual teniente de alcalde y edil de Servicios, con una lista renovada en la que repite el concejal Carlos Juncal, que se incorporó recientemente tras la marcha del concejal de Cultura, Salvador Meira, con el hándicap de un grupo que se ha distanciado del partido, pero no torpedea y con el aliciente de que podría estar llamada a dar el salto a la política autonómica. Por XM, repite Javier Carrocon Jesús Valverde, que pasa del 3 al 2 y una lista renovada hasta el puesto 8 con fichajes como Pablo Aspas.

PP y BNG ya cerraron y presentaron antes de Semana Santa sus listas al completo; mientras que Carro lo había hecho en parte y el PSOE iba a cuentagotas. Solo había anunciado el fichaje del número 2, Rodrigo Currás; y la incorporación de Noelia Rodríguez, en el 4, mientras se debatía la continuidad de un peso pesado como Ezequiel Fernández, concejal de Mobilidade y exsecretario local, que finalmente no vuelve a presentarse como tampoco Salvador Meira, que había dejado la corporación hace unos meses para volver a su puesto de trabajo.

No fue hasta el lunes de la Semana Santa cuando el PSOE aprobó la lista en una asamblea en la que salió adelante por 7 votos a favor y 7 abstenciones, algo muy comentado pero que el partido, cuyas riendas lleva ahora el veterano y número 5 de la lista,Julio Martínez ,atribuye a la época de vacaciones y que no quiso movilizar a la gente. Marta Freire, que por error de la junta electoral, no figura como candidata en la lista que publicó ayer el BOP y en su nombre aparecen tres apellidos Ferradás González Riobó, que ya se encargó de pedir corregir, está acompañada además de por Rodrigo Currás, Carlos Juncal, Noelia Rodríguez y Julio Martínez, por María del Carmen Rial, Lucas del Río, Fátima Ferradás, Mario Rodríguez García, Martina Portela Currás, Alejandra Fernanda Landesa, José Pastoriza Álvarez, María Teresa Suárez, Mónica gabriela Baghiu, Francisco del Río, Carmen María Tomé y el histórico José Luis Leite cerrando. El partido tiene previsto presentar la candidatura al completo este viernes y para la foto ha escogido el escenario del Fisgón.

Julio Martínez asegura que están "contentos" con la candidatura, que el PSOE vive un momento inmejorable y que está convencido de que en las generales pueden llegar a los 3.500 votos y mantener el 75%-80% en las municipales, lo que les garantizaría la meta socialista de lograr cinco concejales.