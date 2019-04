Ciudadanos se presenta en Cangas y lo hace con un edil del PP de número dos en su lista

A última hora saltó la sorpresa en Cangas, que solo descubrió el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el todavía concejal del Partido Popular Jesús Graña aparecía en la lista que Ciudadanos presenta a las municipales del 26 de mayo, además lo hace como número dos de una candidatura que preside Sergio Iglesias González. El boletín trajo, de golpe, dos novedades: que Ciudadanos sí concurre a los comicios en Cangas y que en sus filas aparece un edil del PP. De esta forma, son siete formaciones políticas las que concurren a los comicios de mayo en Cangas, una menos que en 2015. Se cae UPAC, que lideraba un olvidado Carlos Pardo, tras un intenso litigio con Nardo Faro Lagoa por las siglas, al que no le quedó más remedio que presentarse bajo las de INDECA. El espacio de la derecha se lo reparten ahora el PP, Ciudadanos y Cangas Decide, aunque estas dos últimas formaciones se visten con ropajes de centro. En la izquierda no aparecen ninguna nueva formación. Asemblea pola Unidade (ASpUN) es ahora Avante, ACE (a la que se unión Podemos) sigue y también BNG y PSOE. El BNG, tras ese paso de Quintana por la portavocía nacional, trata de recuperar su espacio en la izquierda, tal vez eso tenga mucho que ver su alianza con Bildu para las elecciones europeas. Es una forma rápida de recolocarse tras un tiempo en el que se aspiraba a ser una formación en la que cupieran nacionalistas alejados de la izquierda.

Pero la noticia de ayer era indudablemente la presencia de Jesús Graña en el puesto número dos de la candidatura de Ciudadanos. Graña rechaza que fuese una decisión motivada por el rencor con aquellos en el PP que no apostaron decididamente por él, ofreciéndole el mismo puesto en la lista que hace cuatro años: el 8. Relata Jesús Graña que el viernes de los Dolores comunicó al líder del PP que no le interesaba el proyecto y que tenía la intención de abandonar la política. Al día siguiente marchaba de vacaciones y durante las mismas tuvo varias ofertas, según manifiesta el edil. Una de ellas fue la de Sergio Iglesias, que le convenció y volvió a tener que hablar con la familia para decirle que ya no dejaba la política. "Al final acepté, no es un proyecto nuevo, no de 30 o 40 años".

Cuando se le pregunta si se marcha del PP con resentimiento dice que no, pero no duda en señalar que hace tiempo que ya no estaba ni de acuerdo con el proyecto popular ni con el candidato, José Enrique Sotelo. En este sentido recordó que el candidato popular era la quinta vez que se presentaba como alcaldable. "Sonaba a antiguo. Pero que nadie crea que me voy con Ciudadanos por el puesto que me ofrecía el PP, porque era el mismo con el que acudí a las pasadas elecciones. Si fui antes, porque no iba ir ahora. Pero no veía una evolución en el proyecto. Agradezco todos los años que estuve con el PP y, por lo menos por mi parte, me voy dejando amigos. No tengo problemas personales con nadie y mi intención es no entrar en guerra con ellos. Creo que el centro me identifica más políticamente".

Pero Jesús Graña no es el único "traspaso" en este mercado electoral. No hay que olvidarse de Andrés García Bastón. El todavía concejal de ACE y miembro de la coordinadora de Anova cierra la lista de Avante, para la sorpresa del partido que lidera el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos. Es un fichaje simbólico, pero es una carga de profundidad que no se había calculado. No por su valía en la concejalía de Voluntariado, en la que apenas compareció, sino porque pasaba por ser el hombre de confianza del líder de la Frente Popular Galega, Mariano Abalo. Por lo demás, el PSOE presenta nuevo candidato, otra vez; el PP repite por quinta vez y el BNG lo hace por tercera, ACE por segunda, mientras que Avante tiene la misma candidata que hace cuatro años ASpUN, Ánxela Vizoso, y José Luis Gestido insiste con Cangas Decide.

La lista de Ciudadanos está formada por Sergio Iglesias González, Jesús Manuel Graña Graña, María Yolanda Cuadrado del Llano, Guillermo José Roca de Togores Cela, Cristina García , Santiago Coya Alonso, José Ramón Louro Núñez de Haro, Iris Fernández Sanmartín, Víctor Manuel Romero Fernández, Raquel González Gil, Jorge Martín Martínez, Juana de Santiago Priego, Diego Porto Rodríguez, Pablo Silveira Cuadrado, Josefa Santos Asensio, Miguel Ángel Pastoriza Barreiro, Carmen Mariño Juncal, Antonio Iglesias Castro, María Carmen García Rodríguez, Patricia Otero Pampín y Julio Arias García.