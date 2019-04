JULIO VILLANUEVA "Se vou ao Senado é para traballar, non pode ser un cemiterio para elefantes políticos"

Julio Villanueva a bordo do seu barco coa roupa de augas. // S.Á.

Julio Villanueva é concelleiro en Bueu e forma parte da candidatura de En Marea ao Senado nas eleccións xerais, tras aceptar a proposta que lle fixo Luís Villares. Hoxe estará en Moaña, nun mitin ás 20.00 h no colexio de Reibón, xunto aos cabezas de lista ao Congreso Iris Malvido, Manuel G.Moreira e Peque González e o veciño de Moaña Paco Ferreira. O acto contará cun intérprete da lingua de signos.

-Di que se sae elexido tomará posesión vestido de gaiteiro. Xa ten preparado o traxe?

-A verdade é que non. Como non son gaiteiro terei que alugalo ou buscar quen mo deixe. Isto vén dunha broma con Luís Villares, pero como o Senado é a cámara de representación territorial teño claro que o primeiro día irei de gaiteiro porque é o noso traxe típico. Iso si, o segundo día vou coa roupa de augas porque eu son bateeiro e ese é o meu uniforme de traballo. Non creo que o Senado teña que ser un cemiterio para 'elefantes políticos'; eu ao Senado vou ir a traballar.

-Tamén dixo que non cría no Senado.

-É certo que non creo no Senado tal como está concebido e como funciona actualmente. Debería ser unha cámara de verdadeira representación territorial ou autonómica e para iso hai que reestructuralo e darle esas función. Agora mesmo existe a impresión de que non sirve para nada, pero ao final si que ten capacidade para aprobar o artigo 155 ou para vetar os orzamentos. A súa función ao final é fiscalizadora e centralista.

-Polo seu traballo a verdade é que de mareas ten que saber bastante. Estes días non deixa de dicir que En Marea por fin é marea.

-Eu sigo a crer na idea de Xosé Manuel Beiras de unir a esquerda, de facer unha fronte común contra o PP. Pero hai que facelo con xeito. O que se viu é que ata agora pesaron máis os personalismos. Todos temos ideas semellantes, pero ao final nas asambleas falábase máis de quen ía ir de número un ou dous ou de quen ía a cobrar máis que de ideas. Ao final igual tiña que acontecer isto, que os que non quixeron a unión se presenten así e que vexan a capacidade que teñen en Galicia.

-Cre que os comicios do domingo servirán para medir a verdadeira forza de cada un?

-Seguro. Van poñer a cada un no seu sitio: ao BNG, En Marea e Unidas Podemos. Mire, cando Podemos e Izquierda Unida negociaron ir xuntos Pablo Iglesias tiña moi claro que eles tiñan 5 millóns de votos e IU un millón, co cal se impuxo unha proporción de 1 a 5 nas listas. Pero aquí en Galicia non se fixo así, nin nas autonómicas nin nas xerais. A ver se despois destas eleccións somos capaces de formar unha candidatura conxunta e de maneira proporcional.

-Que significou para Galicia non ter un grupo parlamentario propio nesta última lexislatura.

-O grupo de En Marea acabou plegándose ao pacto estatal de Unidas Podemos sen ter en conta os intereses de Galicia, como se viu ao votar a favor duns orzamentos que non eran bos para Galicia. Teño que destacar a Alexandra Fernández, foi consecuente e en todo este tempo teño que dicir que me calou. Tamén estou convencido da valía de xente como Iris Malvido, un exemplo de xuventude e compromiso.'

-No caso de chegar ao Senado, cales serán os seus principios irrenunciables?

-O primeiro ten que ser Galicia. Non poderíamos apoiar uns orzamentos sexan malos para Galicia, nos que se recurten investimentos ou nos que non se recollan demandas que para nós son básicas, como as axudas contra a pobreza enerxética. Da igual que os presente o PSOE, Unidas Podemos ou o PP. Non vou deixar de defender os intereses de Galicia e aos senadores galegos que non o fagan botareillo en cara.

- Como ve estas eleccións, que parecen as máis incertas da historia recente?

-O principal é que perdeuse a oportunidade de xuntar a toda a esquerda e dar un gran pelotazo en Galicia. Tamén lle digo que son crítico co meu partido, que é Anova. A executiva decidiu que a nosa formación non acudise a estas eleccións sen consultalo coa asamblea. Polo menos habería que convocala e debatilo. Iso di, deixounos liberdade para ir con quen quixésemos. Espero que a xente entenda que o voto a En Marea non só é útil, senón que tamén é necesario e imprescindible para defender a Galicia.

-Supoño que iso igual tamén o podería dicir o BNG.

-Por suposto! Para min son os meus irmáns, pero creo que teñen o mesmo problema que a primeira En Marea. A xente é individualista e mira por ir de primeiro e vivir da política. A min iso non me fai falla: eu son bateeiro e encántame o meu traballo. Eu veño a política por devoción, non por profesión.

-Se agora sae senador e nas eleccións do 26 de maio, nas que lidera a candidatura de ACB ao Concello de Bueu, sae de novo concelleiro ou incluso alcalde, que fará?

-Vaiamos por partes [risos]. O certo é que legalmente son compatibles os dous cargos, pero eu creo que eticamente non. Non me da a capacidade nin os 600 quilómetros de distancia para facer todo. Pero o dito, vaiamos por partes.