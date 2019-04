"Me enseñaba cómo ser una buena oficial"

Marcos, tu prematura y repentina partida me ha dejado con pena y dolor. Marcos fue un gran líder con fuerte personalidad , un hombre cariñoso, una persona trabajadora y una persona que ama y protege a todo el que está cerca de él.

Era un hombre de voluntad propia, así es como lo recordaré. La presión que me estaba ejerciendo era tan fuerte e insoportable, y me acabo de dar cuenta de que él me estaba enseñando cómo ser un buen líder y un mejor oficial en el futuro. Lo saludo por su fortaleza y ayuda para convertirme en una pescadora fuerte.

Sus fuertes habilidades de liderazgo y el conocimiento que aprendí de él los usaré para siempre como mis futuras reglas de orientación o cuando me enfrente a obstáculos y desafíos que pueda encontrar en mi carrera de pescador. Marcos siempre será recordado por muchas personas como un buen líder, un líder que no se molesta si usted es su jefe, un amigo o colegas que tratará a todos por igual, sin importar qué. Amaba a su esposa y a su hija Noah. Cuando trabaje con él, nunca pasó un día sin mencionar a su hija Noah "

Noah, la hija de Marcos y mi hija Matji son buenas amigas desde que tenían 7 años, por lo tanto, Marcos, siempre que iba o regresaba de España, tenía que llevar sus paquetes ocultos.

Su última visita a la casa en 4 días fue para despedirse de su querida familia, pensé que él los visitaría como de costumbre.

Que Dios reciba y le conceda la corona del cielo. Que su alma descanse en paz. Isaías 18, verso 22 (leer)

Mensaje de Good-love Ujama Katjatenja y su hija Matji, suboficial a bordo.