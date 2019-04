Da Silva se sube al barco contra la acuicultura intensiva que fomenta el Estado español"

No hay como predicar con el ejemplo, de ahí el escenario que escogió la candidata del BNG por la provincial de Pontevedra, Carme Da Silva, para asegurar que su formación política iba a a ser un dique frente a las leyes del estado que fomentan la acuicultura intensiva. Así que la número uno de la lista de Pontevedra se subió a bordo del Galeón "San Martiño", un barco de bateas, en la ría de Vigo, para explicarlo. Estaba en el lugar adecuado para hacerlo: el mar de Moaña.

La nacionalista destacó que el objetivo del BNG en Madrid será defender las rías gallegas y su saneamiento para potenciar la pesca, el marisqueo y la acuicultura natural de forma equilibrada con el fin de generar riqueza y empleo sostenible. Indicó que es fundamental poner freno a las normativas impuesta desde el Estado y la Unión Europea basadas en el consumo y que apuestan por una producción masiva de los cultivos pero que suponen un peligro para la "cadea atrófica e o medio sensible das rías, das que se deben aproveita moitas facetas".

Carme Da Silva destacó que la presencia del BNG en el Congreso es fundamental para defender los intereses gallegos en materia de pesca, acuicultura y también de marisqueo, "xa que as forzas estatais non se moveron polo noso sector. Sete deputados do PNV acadan maiores cotas para os seus barcos, acadan transferencias da AP-68 para Euskadi. Vai ser Galiza menos?. Non podemos permitilo, temos que facernos valer e só unha forza como o BNG pode facelo. Só se o BNG está, Galiza está".