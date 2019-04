Sinaí Giménez vuelve a acusar al alcalde de Cangas de un delito de odio y prevaricación

El recientemente nombrado rey de los gitanos y miembro más destacado del clan de los Morones, Sinaí Giménez, vuelve a recurrir a los tribunales con la esperanza de que los miembros de su familia puedan tener un puesto en el mercadillo de Cangas.

El Concello les había privado de esta posibilidad tras la reyerta entre gitanos Morones y Zamoranos protagonizada en octubre de 2016. Sinaí Giménez, que ya lo intentó por la vía judicial en otra ocasión, vuelve a insistir en la fórmula, y presentó ante el Juzgado Número 3 de Cangas, donde se instruye la causa de la reyerta, un escrito en el acusa al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) de cometer un delito de odio y discriminación. "Este alcalde ha venido a lo largo del tiempo continuado ejercicio de discriminación hacia los gitanos gallegos, impidiendo de forma inadecuada que se pudiesen ganar la vida en igualdade condiciones respeto a los gitanos zamoranos, a quienes parece haber premiado. Mostrándose a favor de una de las partes que intervinieron en una reyerta en el mercadillo municipal, y al imposibilitar a la otra parte del desarrollo de su actividad mercantil tal como venía haciéndolo _sin mayor motivo ni amparo legal_ se produce la discriminación que aquí se afirma".

Sinaí Giménez considera que se produjo un delito de prevaricación continuada en su doble vertiente de prevaricación de funcinonario o autoridad pública y de prevaricación administrativa, de los que no so ha participado solo el el alcalde de Cangas, sino otros miembros de la corporación municipal., "que han contribuido a la adopción de medida contra los gitanos gallegos, del todo punto innecesarias y que no responden a las previsiones legales".

Por su parte, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), asegura que el Concello de Cangas está cumpliendo escrupulosamente con la ley. El regidor local mantiene que no existe ninguna persecución contra los que Sinaí Giménez llama gitanos gallegos y recuerda que varios miembros de su familia tienen prohibido por orden judicial acercarse a menos de cien metros del mercadillo de Cangas. También señala que está en su derecho de reclamar ante el juez, si así lo estima oportuno.

En cuanto a la nueva ordenanza municipal de venta ambulante que está preparando el Concello de Cangas, el alcalde manifiesta que la asociación que lidera Sinaí Giménez será escuchada como todas las demás.