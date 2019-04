El PERI de Sisalde entra en exposición y el BNG descarta cambiar el PXOM para ganar terreno

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó ayer la aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ámbito de Sisalde -entre la calle del mismo nombre y la avenida Rosalía de Castro- para desarrollar el terreno de unos 6.500 metros cuadrados en los que se pretende construir el futuro centro de salud de la villa. La parcela municipal a tal efecto es de 2.066 metros cuadrados. El PERI estará a exposición pública dos meses y desde el bipartito esperan que no se presenten alegaciones, "pois acordouse entre todos os propietarios", apunta el edil de Urbanismo, Odilo Barreiro. Y es que a finales de marzo el gobierno local firmó con 9 de los 10 propietarios el plan de pagos de dicha urbanización, cuyo coste de 287.578 euros, adelantará el Concello y los vecinos deberán abonar cuando concluya la urbanización, en un plazo máximo de nueve meses. El Concello es dueño del 40% de los terrenos.

Tanto Barreiro como la formación a la que pertenece, el BNG, criticaron ayer que el candidato del PP, José Fervenza, volviese a defender la nueva postura de la Consellería de Sanidade, que reclama 3.350 metros cuadrados para construir en una sola planta el centro de salud, en lugar de los 2.066 metros que tiene el Concello desde la aprobación del PXOM en 2011 y cuya capacidad urbanística permite construir más de 7.000 metros cuadrados en varias plantas. Fervenza aseguró que ampliar los terrenos disponibles es una "tarea fácil y solo depende de la voluntad política". Recordó que se haría con una modificación del PXOM y recordó que el Concello tiene más terrenos en el mismo ámbito.

Barreiro y el BNG rechazan de plano una modificación del PXOM en este sentido. "Fervenza amosa descoñecer a realidade do urbanismo municipal. Modificar o PXOM retrasaría varios anos a tramitación. Ademais, os outros terreos municipais no ámbito están dentro da línea de Costas e esixirían solicitar a desafectación, con novos retrasos", apunta Barreiro.

De parecida forma se pronuncia el responsable local del BNG, Daniel Rodas. "Fervenza pensa que é chegar e encher. Unha modificación puntual do PXOM require unha tramitación complexa e longuísima que non se resolvería antes dun ano como mínimo. Pedindo máis terreos dos necesarios, o que busca o PP de Moaña é impedir que o centro de saúde se constrúa o antes posible e poder executar o seu modelo de quitar as urxencias de Moaña e levalas para Cangas", argumenta Rodas. Enmarca esta petición del candidato del PP en las "promesas electorais e mentiras que contou Fervenza no pasado, como o túnel en Ramón Cabanillas ou o ascensor da Canexa".

Barreiro asegura que, al margen de esta solicitud de más terrenos, el bipartito seguirá gestionando el desarrollo de Sisalde. Rodas, por su parte, señala que este desarrollo "está en marcha e é imparable"

Muy duro, Rodas llega a hablar de "traición" de Fervenza sobre el centro de salud y critica que cuando él fue alcalde "foi incapaz de ter contratado ao equipo redactor, de pór en conformidade aos propietarios e de desenvolvelos".