El PSOE acusa a la Xunta de "obstruir" el centro de salud y defiende la parcela de Sisalde

El PSOE de Moaña replicó ayer al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por defender en su última visita a la villa los nuevos criterios de la Consellería de Sanidade en relación al centro de salud de Moaña. Y es que Feijóo señaló que la petición al Concello de 3.350 metros cuadrados para construir un centro de salud de 3.100 metros en una sola planta no se debe a un capricho: "Estamos pedindo un solar grande para facer un centro de saúde grande en Moaña para deixar atrás as lamentables instalacións sanitarias que temos nestes momentos", indicó el presidente.

El PSOE considera que la Xunta y el PP local mantienen una actitud "partidista, obstrucionista e pouco colaborativa" en este asunto, entendiendo que "parecen máis interesados en boicotear ao goberno municipal que en traballar para que o novo centro de saúde sexa unha realidade".

En este sentido, los socialistas mantienen que la parcela del Concello sigue siendo adecuada "igual que o era cando José Fervenza (PP) era alcalde. Entón os terreos eran válidos para a Xunta e agora non", denuncian. Desde esta formación quieren dejar claro el potencial de toda la zona en donde se sitúa la parcela de Sisalde, "e non de xeito illado, só co estudio de detalle de Sisalde". Añaden que los argumentos de la Xunta sobre la limitación de los terrenos de 2.066 metros cuadrados y sobre el escaso aparcamiento no son ciertos.

"O ámbito do futuro centro de saúde ten unha gran potencialidade", indican para explicar que la edificabilidad de la parcela permite un centro de salud de 7.750,76 metros cuadrados en altura. Además, la nueva calle en forma de "L" que se construirá en la urbanización del ámbito tendrá capacidad para 44 plazas de aparcamiento. A todo esto se suma el hecho que se prevea conectar la parcela con la explanada del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Allí, en un espacio de 2.500 metros cuadrados, se ubicarán al menos 75 de plazas de aparcamiento. La conexión desde el centro de salud se hará con un puente sobre el río de A Fraga, como explican desde el PSOE, quienes elaboraron un plano detallado para dejar claro que los terrenos de Sisalde son suficientes para la dotación sanitaria.

Añaden los socialistas que más allá de la superficie, el emplazamiento del Sisalde es el adecuado para ubicar un centro de salud "pola súa centralidade" además de por contar con aparcamiento suficiente.

Finalmente, desde el PSOE local, que cogobierna junto al BNG el Concello, critican que el PP de Moaña "se limite agora a dicir que a parcela non sirve sen ofrecer unha alternativa. Debería deixar de enganar aos veciños, porque son coñecedores de que esa parcela é a mesma da que dispoñían eles cando gobernaban e é a que está contemplada no Plan Xeral".

La Mesa da Sanidade de Moaña, integrada por los partidos del gobierno local y por distintas asociaciones, mantiene desde finales de marzo su solicitud de reunión con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, para clarificar la situación.

Desde la consellería defendieron, cuando este asunto llegó al Parlamento autonómico, que los 3.350 metros cuadrados de superficie los demandan desde la presentación de las conclusiones del estudio de necesidades sanitarias de Cangas y Moaña, que se hicieron públicas en junio de 2018. Almuiña llegó a garantizar que incluso pidieron esta superficie por escrito hasta en seis ocasiones al Concello.

El bipartito, por su parte, garantizó que seguirá adelante con la urbanización de la parcela de 2.066 metros cuadrados, tras firmar hace poco el pertinente convenio de desarrollo con el resto de propietarios de este ámbito.