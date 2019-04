Arrancan cada noche los carteles del PP en Moaña y Fervenza lo denunciará ante la Junta Electoral

La pancarta del Portal do Almacén, rota.

El Partido Popular sufre en Moaña, desde que comenzó la campaña electoral de las generales -la medianoche del jueves 11 para el viernes 12 de abril- cómo alguien se dedica a arrancar sus carteles electorales cada noche. Tanto los carteles pequeños -con la cara de Pablo Casado, de la candidata al congreso Ana Pastor o el lema del partido- como las pancartas grandes colgadas en varios puntos del municipio. El líder del PP local y candidato a la Alcaldía en los comicios del 26 de mayo, José Fervenza, denunció ayer la situación y aseguró que se están quedando sin material electoral porque estos robos se producen cada noche. Adelantó que denunciará la situación ante la Junta Electoral Central (JEC) y califica lo que le ocurre de "acoso constante".

"Non se pode permitir esta situación. Na pegada colaboran militantes xóvenes que se quedan asombrados de que nos arrinquen os carteis cada noite", apunta Fervenza. "Fan o traballo de xeito altruísta e esta situación cansa a calquera. Ademais deixan só carteis tirados no chan en ensuciando o pobo. Parécenos moi grave. É un xogo sucio que se emprega cando non hai argumentos e se opta pola violencia e o veto aos que pensan distinto", apunta.

El PP pega carteles en todos los paneles de madera instalados en distintos puntos del municipio. En todos ellos se arrancan los carteles. Además, colgó hasta 20 lonas largas en otros tantos lugares, como las barandillas de la rotonda del Portal do Almacén. Sin embargo, de estas lonas solo tres siguen instaladas en estos momentos. El resto fueron robadas. Se les arrancaron también hasta 300 carteles en todas las noches.

Esta situación se produce en el marco de una campaña a las elecciones generales en la que las formaciones ubicadas a la derecha del espectro político sufrieron intentos de boicot de actos electorales en distintos puntos de España.

Acuerdo

Los paneles colocados expresamente para instalar los carteles electorales, en puntos como O Con o la alameda del centro, por ejemplo, se ubican cuando empieza cada campaña desde hace años. Fue un acuerdo al que llegaron todos los partidos políticos moañeses, en su día, para evitar ensuciar las fachadas de edificios públicos y privados, así como de muros.

Desde el PP denuncian también que algunas formaciones no están cumpliendo ese acuerdo en esta ocasión, y señalan a Unidas Podemos, BNG y En Marea, por los carteles en paredes de Tirán o en la plaza de abastos.