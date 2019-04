ACB presenta su candidatura, que aspira a influir para conseguir un gobierno "progresista e de esquerdas"

Después de algunas dudas y un amago de no presentarse la Asamblea Cidadá Bueu (ACB) se presentará a las elecciones municipales del 26 de mayo con una lista renovada, en la que el cabeza de lista volverá a ser Julio Villanueva, y con la aspiración de poder influir "para que Bueu teña un goberno de esquerdas e progresista", en palabras de sus integrantes. La marca ACB irá acompañada de Mareas Locais, el sello de En Marea para estos comicios locales.

La candidatura se configura en forma de "cremallera", alternando hombres y mujeres, y con una importante renovación con respecto a la de 2015. En los diez primeros puestos solo repiten tres personas con respecto a la anterior cita electoral: el propio Julio Villanueva, Iván José Teixeira Guimeráns, que iba de número tres y ahora es el nueve, y Lucía Torres, que ahora ocupa el puesto diez. En los puestos de salida acompañan a Julio Villanueva la periodista Rosa María "Tila" Currás, el también exconcejal del BNG y bombero forestal Carlos Otero, la licenciada en Bellas Artes y diseñadora Dana Díaz, el financiero Javier Piñeiro y la trabajadora social María Eugenia de la Torre. "Tentamos facer unha lista o máis plural posible, atendendo a criterios de xénero, representación de parroquias e segundo a dispoñibilidade dos compoñentes", explica Villanueva.

El gran objetivo de ACB es volver a entrar en la corporación y a que su presencia sirva para influir en la acción de gobierno. "Este ano hai unha situación diferente, con ata cinco candidaturas diferentes. Nós aspiramos a que a nosa presenza sexa importante para un goberno progresista e de esquerdas, que é algo que se botou en falta nestes anos", afirma Carlos Otero.

En las próximas semanas se completará el programa electoral, pero desde ACB avanzan ya algunas de sus prioridades: recuperación y municipalización de servicios públicos, políticas medioambientales, elaboración de presupuestos participativos, incentivos para el empleo en el polígono industrial como vía para fijar población, más recursos para los servicios sociales y la mejora de movilidad con las parroquias. En este último, proponen un convenio con los taxis para poder ayudar al desplazamiento de personas mayores, entre otras medidas. "O BNG abandonou as políticas de esquerda por certa comodidade, sobre todo na xestión de servizos. O noso obxectivo é que os beneficios non repercutan nas empresas, senón na sociedade", añade Javier Piñeiro.

Las dudas mostradas hace unos días desde el partido y la posibilidad de no presentarse sirvieron como estímulo. "Houbo un pulo, tanto por parte da veciñanza que nos animaba a presentarnos como por parte da xente da lista que decidiu dar un paso adiante", reconoce Julio Villanueva. "Trátase de devolverlle ao pobo algo do que nos deu e comprometernos co presente e o futuro de Bueu. Queremos axudar e esta é unha lista con moitas mulleres e xente nova", añaden otras personas de la candidatura, como Dana Díaz-

El actual concejal y candidato a la Alcaldía también avanza una de las líneas irrenunciables para ACB-Mareas Locais. "Estemos na corporación ou no goberno, imos esixir un executivo que sexa máis transparente e dialogante. A actual actitude de Félix Juncal e a súa súper maioría absoluta resultan insoportables para Bueu", sentencia Julio Villanueva.