El PP exige al tripartito que defina su modelo para gestionar la piscina de Cangas

El PP de Cangas reclama al gobierno local transparencia sobre la gestión de la piscina municipal "A Balea". El edil popular, Francisco Soliño, recuerda que los partidos del tripartito defendieron la municipalización de los servicios públicos en campaña electoral mientras que durante su mandato apostaron por la gestión privada. "Asinaron dous contratos coa mesma empresa para a piscina, o último anulado vai meses por un tribunal administrativo, estando a xestión da instalación en precario, segundo o propio interventor", apunta.

Desde el PP aseguran que "algún mal pensado" diría que las fuerzas del actual gobierno municipal "están a esperar a que pasen as próximas eleccións para asinar este e outros contratos". Les pide, por lo tanto, que no esperen más para explicar a los ciudadanos cuál es su modelo de gestión. Critica además que no se responda a las preguntas y petición de información por parte de la oposición sobre este asunto.

Para el PP cangués el ejemplo de la piscina es uno entre muchos "da falta de xestión e pasividade do actual equipo de goberno". Relata asuntos como la incapacidad para urbanizar la carretera provincial O Viso-Igrexario.

Soliño habla de "catro anos perdidos para Cangas" y se refiere a "pérdidas de subvencións públicas" o a los estados de los pabellones deportivos y las pistas de atletismo.