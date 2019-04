O Ateneo recorda a Antonio Fraguas

O Ateneo clausura mañá a XXVI edición da exposición "Voilà la Femme", unha mostra comisariada por Celeste Garrido e coordinada Belén Diz, que nesta ocasión reúne a obra de María Gar, Ana Miguélez, Anubis Muñoz, Dulce Herrera e Alexandra RRey. Cinco artistas en clave feminina, con obras e estilos moi dispares, orixinais e de gran talento creativo.

O tempo e a súa deformación como fase e proceso de vida. Todo isto conforma a mostra que se clausura este sábado 20 e que xa se consolidou como parte inseparable da programación cultural do Ateneo Santa Cecilia de Marín. Exhíbense as montañas que a asturiana María Gar recorta e transforma, os sutís debuxos de Ana Miguélez, Anubis Muñoz propón coa súa obra para encher de luz o espazo interior, a obra de Dulce Herrera convida a mergullarnos no seu apaixonante imaxinario da artista, que reflexiona sobre a Muller maltratada, e a obra de Alexandra RRey indaga na enfermidade e as súas fases de desenvolvemento.

Despois de 26 edicións reivindicando o papel das mulleres no ámbito da arte e da cultura, esta cita obrigada e de prestixio, aposta ademais pola visibilización de novas artistas con propostas arriscadas e innovadoras.