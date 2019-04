Fervenza tilda de "no vinculante" el informe de Portos sobre el paseo

El candidato del PP de Moaña, José Fervenza, insiste en que el paseo de Domaio está "paralizado" tal y como dijo tras su reunión con los responsables de Portos de Galicia y de la Consellería do Mar del 15 de abril, y pese a que el bipartito esgrimió esta semana el informe favorable emitido por técnicos de Portos a su propuesta para conectar el último tramo de paseo con la acera de bajada de la PO-551 al muelle.

Fervenza asegura que dicho informe "no es vinculante, porque se refiere a un boceto y no a un proyecto técnico, que es lo que Portos le ha requerido en dos ocasiones al Concello y que a día de hoy todavía no ha recibido".

Ante el conflicto abierto por este asunto, el candidato del PP insta a la alcaldesa, Leticia Santos, "a mostrar a todos los vecinos el proyecto técnico".

El candidato del PP y actual portavoz de este grupo en la Corporación asegura que los vecinos de Domaio están informados de esta parálisis" porque el propio presidente de Portos, José Juan Durán, se reunió con ellos para explicarles la situación. Pese a todo, asegura que desde Portos "muestran su disposición de visitar Moaña lo antes posible" para volver a "aclarar" el estado de esta tercera fase del paseo.

Fervenza concluye que en la reunión del día 15 "nos dejaron claro que la Xunta no tenía ningún proyecto técnico del Concello de Moaña".

Hace ya un año que el Concello presentó en Portos su proyecto para construir la última fase del paseo de Domaio. Desde entonces espera por un convenio que les autorice a trabajar en terrenos portuarios. El organismo autonómico defiende que es necesario dar una salida peatonal a los viandantes por motivos de seguridad. Ese añadido al proyecto es sobre el que existen las discrepancias.