Bueu negociará con la Diputación reordenar el espacio alrededor de la Casa do Pobo

El Concello de Bueu quiere avanzar en el desarrollo del polígono de suelo urbano no consolidado situado frente a la Casa do Pobo de Beluso, en pleno centro de la parroquia. Una actuación que necesita de dos vectores. El primero, un convenio con los propietarios mayoritarios de los terrenos situados en este ámbito. Y, el segundo, la autorización de la Diputación de Pontevedra para los cambios que se pretenden en la reordenación del tráfico. La transformación de este lugar implicará la apertura de un nuevo vial de salida hacia la PO-315, lo que permitiría dar un tratamiento diferenciado al último tramo de la Rúa Nova de Arriba.

La institución provincial es la titular de la EP-1301, la carretera que une el centro de Beluso con el polígono de Castiñeiras a través de Sanamedio, por lo también debe pronunciarse al respecto. El ámbito a urbanizar es un espacio de 3.400 metros cuadrados situados frente a la Casa do Pobo, que en las anteriores Normas Subsidiarias aparecía como UA-4 y en el nuevo PXOM se recoge como POL-12. Una parte de ese terreno se utiliza actualmente como aparcamiento de uso público. "O Concello ten o compromiso cos propietarios maioritarios para iniciar e facilitar os trámites para a futura xestións urbanística, como a redacción do proxecto de urbanización e compensación", explica el edil de Urbanismo, Martín Villanueva.

Al mismo tiempo, el Concello intentará que los propietarios adelanten mediante un convenio la cesión en propiedad de los terrenos que actualmente se emplean como estacionamiento, con una superficie de 800 metros cuadrados. El desarrollo de este polígono conlleva la apertura de un nuevo vial de entre 12 y 14 metros de ancho, que comunicará la plazoleta situada por encima de la Casa do Pobo y la carretera autonómica PO-315. Esta nueva carretera permitirá concentrar y absorber la mayoría de la circulación, a la vez que facilitaría dar un tratamiento diferente al último tramo de la Rúa Nova de Arriba, el que discurre por delante de la propia Casa do Pobo para generar un espacio con tráfico blando y de "ocio e lecer". Para ello el Concello ha iniciado ya los trámites con la Diputación. "Necesitamos o seu informe e a reversión dese tramo para poder incorporalo á proposta de deseño do POL. Así mantemos esa zona de actividade no centro de Beluso, ao tempo que se preserva do tráfico e faise máis accesible", apunta Martín Villanueva.

La nueva urbanización se situaría entre el aparcamiento y el nuevo vial. Esta concebida como una especie de "L", con lo que también se genera espacio para una especie de plaza pública. A mayores, el Concello de Bueu debería recibir 410 metros cuadrados para nuevos equipamientos.

Edificabilidad

El Plan Xeral fija para este polígono de suelo urbano no consolidado la máxima edificabilidad prevista, con un coeficiente de 0,85. Así, se permite la construcción en bloque abierto, con bajo y dos plantas.