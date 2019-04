El PP insiste en que los vertidos ponen en riesgo el marisqueo y los lleva al Parlamento

El PP de Moaña anunció ayer que traslada al Parlamento gallego una pregunta para poner de relevancia el "gran problema" que sufre el sector del marisqueo a pie, los bateeiros y la pesca de bajura por los "continuos vertidos que se están produciendo a la ría". El candidato a la Alcaldía por el PP, José Fervenza, vuelve a atribuir esta situación a que el gobierno local no soluciona los vertidos y asegura que desde el sector del mar se le traslada a su formación "un grave problema, no solo para la salud de los ciudadanos, sino también para la economía de muchas familias". Esta situación afectará también al turismo que recibe Moaña, según el propio Fervenza.

En el acto político del PP celebrado en Moaña este martes y que contó con la participación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, una representante de las mariscadoras alertó de que estos resultados anómalos en los análisis de las aguas amenazan con recalificar el banco marisquero de A Xunqueira de zona B, en la que está en la actualidad, a zona C, lo que haría que la venta de producto estuviese prohibida.

En su escrito el PP señala como "puntos negros" la propia playa de A Xunqueira y la desembocadura del río A Fraga. Alerta de que si no se resuelve la situación "habería que suspender o marisqueo e as familias non ingresarían nin un só euro".

Desde el PP quieren denunciar este asunto ante el Parlamento y entienden que Augas de Galicia podría tomar cartas en el asunto. En concreto, denuncian la aparición de vertidos en las últimas semanas detrás del Palco da Música de la alameda.