| A Asociación Amigos de Johan Carballeira organizou onte, antes da charla no Centro Social do Mar, a tradicional ofrenda diante do monumento erixido na honra de Johan Carballeira e das persoas que sufriron a represión. A homenaxe faise coincidir co cabodano do fusilamento do que fora alcalde de Bueu, acontecido hai xa 82 anos.