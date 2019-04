francisco rodríguez "Carballeira foi un adiantado ao seu tempo, cun estilo propio e unha cultura moi ampla"

Francisco Rodríguez é natural de Bueu. Xornalista e profesor na Universidade Complutense de Madrid. Vén de publicar en Edicións Laiovento "A obra xornalística de José Gómez de la Cueva (Johan Carballeira)", un volume no que recolle, clasifica e contextualiza a maioría do traballo xornalístico do que fora alcalde de Bueu na II República. Onte, xusto no cabodano do seu fusilamento, presentou no Centro Social do Mar de Bueu este libro, presentado por Arturo Sánchez Cidrás, que tamén se encarga do limiar.

- Como nace este proxecto de xuntar nun único libro os traballos xornalísticos de Carballeira?

-Desde hai anos tiña o proxecto de dar a coñecer a obra xornalística de Carballeira porque aínda que se coñecía ao personaxe, a súa vida, a súa actividade en prol dos dereitos dos traballadores e o seu traballo como alcalde de Bueu polo Partido Galeguista, non se coñecía a nivel popular a sua producción no xornalismo, os seus artículos e as súas entrevistas e reportaxes. Con este libro petendín que tamén se coñezan os temas sobre os que escribía e o seu pensamento encol dos problemas da sua época.

- Que significa para vostede, xornalista e natural de Bueu, asumir esta labor de recompilación e contextualizar os seus artigos?

-Por unha parte, trátase dun traballo profesional de investigación na obra xornalística de Carballeira. Pero non vou a negar que hai tamén unha compoñente sentimental porque eu veño oíndo falar de Carballeira desde que era un neno e teño apego pola personaxe e pola súa obra.

- Paréceme importante a labor de contextualización deses artigos. Que datos ou aspectos pretende achegarlle ao lector con eses comentarios?

-Hai pola miña parte unha intención de reivindicar a obra xornalística de Carballeira desde un punto de vista profesional: un xornalismo de calidade, atento a todos os problemas da época e feito con honestidade e cun gran coñecemento dos temas que trata. E tamén poñer en evidencia que moitos deses problemas siguen aínda vixentes. Algúns artigos de Carballeira podíanse publicar na prensa de hoxe tal e como foron escritos naqueles anos porque manteñen unha actualidade que ás veces parece aínda dramática.

- Cales eran os temas e estilos máis comúns no traballo de Carballeira?

O problemas políticos eran os máis frecuentes no xornalismo de Carballeira. Pero tamén a xustiza social, o pacifismo, a cultura, a crítica ao autoritarismo, a preocupación polo idioma galego, os medios de comunicación? E en todos eles e por enriba de todos eles estaba Galicia.

- Comenta vostede no libro que non se pode xulgar o estilo xornalístico de Carballeira desde a óptica actual. Como definiría a súa linguaxe e tratamento dos temas?

-Era o xornalismo daquela época, pero en todo caso creo que se pode dicir que Carballeira foi un adiantado ao seu tempo: cun estilo propio, unha cultura moi amplia aínda que autodicacta, o cal é un mérito a sumar aos moitos que tiña como xornalista e como persoa. Tiña ademais unha prosa moi elaborada e, como bo poeta que tamén era, ás veces creaba unha prosa poética de gran calidade e moi gratificante de ler.

- Tamén define o seu xornalismo como combativo na defensa dos valores. Se Carballeira vivise hoxe, cales cre que serían os temas que trataría nos seus textos?

-Como xa decía antes, penso que moitos dos temas que trataba nos seus artigos teñen plena vixencia hoxe en día, polo tanto serían eses mesmos temas e tamén outros que non había neses anos e que son de actualidade agora. Seguramente, como persoa que vivía o seu tempo, tamén entrarían dentro da súa temática.

- En Carballeira conflúen o político, o xornalista e o poeta. Esas tres vertentes están en igualdade de condicións ou cree que hai algunha que prime sobre as outras?

-Penso que por enriba de todas estaba o home, a persoa. Era unha persoa moi preocupada polos problemas das clases traballadoras, pola pobreza que había ao seu redor e loitou con todas as súas armas para mellorar todas esas situacións. E as súas armas eran o xornalismo e a política. Tamén a poesía como "arma cargada de futuro", como dicía Gabriel Celaya.

- A súa charla é xusto no cabodano do fusilamento de Carballeira e antes haberá unha homenaxe no monumento na súa honra. Hai uns días Xosé Luís Méndez Ferrín defendía en FARO que Pontevedra debería erguer algún monumento no lugar onde Carballeira e outros represaliados foron asasinados. Que lle parece a idea? E Vigo, que foi a súa cidade natal?

-En Vigo, en realidade en Bouzas, xa existe unha rúa que leva o nome de Carballeira. Aínda así creo que non estaría de mais unha homenaxe, un busto ou unha placa na vella sede do Faro de Vigo ou do Pueblo Gallego no que traballou. E en Pontevedra, efectivamente, tamén deberían ter algún detalle cunha persoa que era un visitante asiduo á vila e que a mencionaba a cotío.

- O acto de presentación deste libro enmárcase dentro da programación de "Bueu, gozosos anos 30", que fai referencia a "Los gozos y las sombras". Carballeira foi unha das testemuñas da voda de Torrente Ballester xunto a Francisco Escáneo. Este último era claramente "O Cubano" na novela de Torrente. Cre vostede que hai algunha personaxe nesa triloxía que poida identificarse con Carballeira?

-Non hai unha personaxe que poida identificarse totalmente con Carballeira porque a literatura toma uns caracteres de varios persoeiros e engade outros que inventa o propio escritor. Pero persoalmente creo que se hai unha personaxe literaria dentro de "Los gozos y las sombras" sería a de Juan Aldán, o irmán de Clara, pola sua loita a favor dos dereitos dos mariñeiros e da xustiza social.