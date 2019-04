Acima ofrece rosca y licores en la presentación de la Festa do Roscón

La Asociación del Comercio y la Industria de Marín, Acima, organiza la "II Festa do Roscón" que se presentará el domingo 21 de abril a las 12.30 horas en la alameda de Marín. Es un evento "en homenaje a las panaderías y pastelerías de Marín", en el que habrá una degustación gratuita del roscón cedido por las pastelerías y panaderías del municipio. Se degustará un vino albariño de Ribeiras do Morrazo, vino albariño A Praia do Santo, Adega de Ardán. También se servirán licores de la tierra, de forma gratuita.