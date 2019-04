La Xunta exige un solar grande para acabar con la dotación "lamentable" de la sanidad moañesa

El acto del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ayer en Moaña, se centró sobre todo en cuestiones de política general. Eso sí, no eludió las referencias al tema central del debate público en Moaña a lo largo de las últimas semanas: Los terrenos de Sisalde que deben acoger el futuro centro de salud. Feijóo se alineó con la postura de la Consellería de Sanidade dando a entender a los simpatizantes presentes que la petición al Concello de 3.350 metros cuadrados para construir un centro de salud de 3.100 metros en una sola planta no se debía a un capricho, pese a que el Concello cuente, desde la aprobación del PXOM en el año 2011, con una parcela reservada de 2.066 metros cuadrados pero que permite una edificabilidad en altura de 7.750,76 metros.

"Estamos pedindo un solar grande para facer un centro de saúde grande en Moaña", señaló Feijóo dirigiéndose directamente al candidato de su partido en las elecciones locales del 26 de mayo, José Fervenza. Para el presidente de la Xunta, la parcela que reclama ahora el Sergas es indispensable "para que Moaña non teña as lamentables instalacións sanitarias que temos nestes momentos", en referencia a la Casa do Mar empleada como centro de salud y al hecho de que los servicios de odontología y fisioterapia deban prestarse en otro inmueble, usando para ellos un bajo cuyo alquiler abona el Concello cada mes.

Feijóo dejó caer también que el centro de salud podrá resolver muchos de los problemas sanitarios que sufre Moaña en estos momentos, y que en buena parte tienen relación con la carencia de personal. "O centro de saúde é unha política que vela pola muller, pola maternidade, polas consultas de atención primaria, polos pediatras e polos especialistas que pasarán consulta alí".

Las palabras de Feijóo por la mañana trascendieron en Moaña y la propia alcaldesa, Leticia Santos, insistió por la tarde en que el terreno de 2.066 metros cuadrados es el único que tienen y con el que se negoció desde 2011. "Para ter unha sanidade de calidade en Moaña hai que empezar por acabar co recorte en urxencias, pois dende novembro só hai un médico os domingos. Ademais, levamos anos pedíndolle á Xunta o servizo de pediatría de tarde", replicó. Volvió a lamentar que Fervenza "se posicione ao lado da Xunta nesta situación en vez de cos veciños de Moaña".

La solicitud del Sergas de más terreno del previsto llegó al último pleno de la corporación, que exigió una reunión entre el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y los integrantes de la Mesa da Sanidade moañesa, para desbloquear la situación. Todavía no hay fecha para esa cita.

El BNG llevó el asunto también al Parlamento gallego. Allí Vázquez Almuiña se defendió asegurando que no actuaba por "sectarismo" y alegó que la Xunta invertirá 4,35 millones de euros en el futuro centro de salud. Según el conselleiro, el bipartito moañés sabía perfectamente el terreno que le pedía la Xunta porque, supuestamente, se le reclamó al Concello hasta en seis ocasiones por escrito. Aseguró además que esa era la necesidad reflejada en las conclusiones del estudio de necesidades sanitarias de Cangas y Moaña que se presentó en junio de 2018.