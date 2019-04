Vizoso muestra los puestos de la plaza a los concesionarios antes de formalizar la entrega

Las personas concesionarias de los tres puestos de carnicería vacantes en la plaza de abastos de Cangas pudieron conocer ayer las instalaciones de la mano de la concejala de Desenvolvemento Económico e Emprego Local, Ánxela Vizoso, y de la arquitecta municipal María Isabel Medraño. Ambas les explicaron los pasos a seguir desde ahora, los trabajos que acometerá el Concello y los que deben asumir los concesionarios mientras se formalizan los trámites para firmar los contratos. Vizoso cree que solo dos llegarán a buen término, pues el tercer demandante ha cambiado de parecer y podría no rubricar el acuerdo, señala.

El Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) publicó en enero el anuncio de licitación de la concesión demanial para el uso privativo de 13 puestos de venta vacantes en el mercado de abastos municipal. Diez de ellos eran para pescadería (seis en el edificio principal y cuatro en el anexo), cuyos precios oscilaron entre 5.711 euros y 6.346, dependiendo de su ubicación y dimensiones, y tres eran para carnicería y salieron a concurso por un precio mínimo de 11.628 euros. El plazo se cerró con solo siete ofertas presentadas (las tres de carnicería y cuatro de las diez pescaderías), y al menos uno de los adjudicados no llegará a formalizarse. El gobierno local ya adelantó que las plazas que queden sin cubrir volverán a licitarse en una futura convocatoria.

Aunque los puestos destinados a pescadería no pueden tener otro uso, para los de carnicería sí se aceptan productos alternativos, como congelados o floristería, dos de las propuestas que llegaron a plantearse verbalmente. El Concello aceptaría otras, "sempre que sexan coherentes" con la actividad de la plaza de abastos, recordó Vizoso, que reconoce que algunos puestos no están en óptimas condiciones de conservación y que el Concello y las personas concesionarias harán las reformas precisas aprovechando el plazo para tramitar la documentación. "Nós contrataremos unha empresa para retirar o mobiliario vello a cargo do Concello, pero as obras para adecuar os postos á súa actividades específicas deben facelas eles", asegura. Para ello deberán presentar una breve memoria, tal como les explicó ayer Medraño, que deberá recibir el visto bueno municipal.

Contadores individuales

Por otra parte, Ánxela Vizoso comprobó que ya se han instalado alrededor de una decena de contadores de agua individuales en los puestos de pescadería con el fin de facilitar un control más riguroso del consumo y tomar medidas ante el derroche por parte de algunos concesionarios. "A auga é un recurso escaso e limitado, polo que é preciso establecer medidas de control e aforro que redunden no beneficio xeral", señala un escrito rubricado por la concejala de Desenvolvemento Económico e Emprego Local y colocado en varias zonas de las instalaciones municipales. Vizoso reconoce que la instalación de dichos contadores "vai máis lenta" de lo esperado, pero confía en que esté finalizada en las próximas semanas.