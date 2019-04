El PP exige a Pazos "que non divague e actúe"

"Parécenos lamentable que, sabendo que existían queixas, non se houbera actuado xa, o cal demostra a profunda preocupación que teñen polo tema", afirman desde el PP de Cangas en relación a las explicaciones del alcalde, Xosé Manuel Pazos, sobre este asunto, y exigen al regidor "que non divague e actúe con contundencia" tras las denuncias realizadas por personas usuarias del servicio o sus allegados.

Para la formación que lidera José Enrique Sotelo, "o problema está no concurso mal feito" para adjudicar el servicio, y lo ponen como un ejemplo más de falta de transparencia en la gestión por parte del actual gobierno tripartito, "incapaz de facer en catro anos un concurso que non fora recurrido. La piscina, la sustitución de luminarias o el vivero de empresas ilustran "un novo récord que demostra a incapacidade na xestión tamén nesta área". Aseguran que en Benestar Social se registra "máis gasto que nunca para facer menos que nunca" y reclaman a los responsables municipales que no eludan sus responsabilidades y resuelvan los problemas.