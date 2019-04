"Los gozos y las sombras" desde una perspectiva de género

La exposición "Vento nas velas", de Xurxo Lobato, en los exteriores del astillero de Banda do Río. // S.Á.

El Centro Social do Mar continúa hoy con las charlas del programa "Bueu Gozosos Anos 30" con una sesión en la que se tratará la presencia en el municipio de Federico Ribas, Maruja Mallo, Carlos Velo y José Suárez. En la conferencia de ayer el protagonismo fue para la trilogía "Los gozos y las sombras" de Gonzalo Torrente Ballester. El profesor Antonio Gil González realizó una aproximación diferente a la novela, desde una perspectiva centrada en la mujer.

Las jornadas "Bueu Gozosos Anos 30" se centraron ayer en una figura y una obra que inspiran en gran medida este programa de actividades: Gonzalo Torrente Ballester y su trilogía "Los gozos y las sombras". El invitado fue el profesor de la Universidade de Santiago y experto en la obra del escritor, Antonio Gil González, que abordó la obra desde un ángulo diferente: una perspectiva de género, en la que el autor refleja con total crudeza la situación de la mujer en aquella época.

La charla se celebró en el centro Social do Mar y estuvo presentada por Loli Docampo, una de las tres personas que integran el comité organizador. El invitado comenzó con un repaso a las diferentes temáticas que aborda Torrente Ballester a lo largo de esta trilogía y puso en duda uno de los hechos más comúnmente asumidos: que Pueblanueva del Conde sea un trasfondo de Bueu, localidad donde el autor vivió varios años y en la que se casó con su primera esposa. Antonio Gil apuntó que en realidad los detalles que ofrece Torrente Ballester a lo largo de la trilogía permitirían identificar ese pueblo inventado con casi cualquier villa marinera de la época, como Rianxo, Vilagarcía o A Pobra do Caramiñal. No faltó entre el público quien contraargumentó recordando la presencia de Torrente en la localidad o la clara identificación de algunos de los personajes literarios con personas reales del Bueu de la época.

No obstante, la parte más importante de la conferencia se centró en el análisis de "Los gozos y las sombras" desde el punto de vista de género. A lo largo de la novela abundan descripciones y frases que reflejan el trato denigrante que sufrían las mujeres de la época: "En Pueblanueva del Conde no hay mujer más decente que mi madre"; "el gusto de pegar a una mujer desnuda"; "el verdadero gusto que se saca de una mujer es dominarla", o "la mataría a ella, la que peca es la esposa adúltera". Son solo algunas de las frases entresacadas de la novela, casi todas atribuidas al personaje de Cayetano Salgado, aunque también hay alguna del farmacéutico don Baldomero. Ese maltrato que sufrían las mujeres y que preocupaba a Torrente Ballester también se ve reflejado en episodios de violencia sexual o en la descripción de los repartos de tareas.

El programa de conferencias sobre "Bueu Gozosos Anos 30" continúa hoy, también a las 20.00 horas, en el Centro Social do Mar con "A mirada sobre o real", en la que se abordará la presencia en Bueu de Maruja Mallo, Federico Ribas, Carlos Velo y José Suárez. Los invitados serán Pepe Barro, Carlos Bernárdez, Margarita Ledo y Xaime Toxo.

Paralelamente se pueden visitar las exposiciones "A luz antes da noite", en la planta alta de la plaza de abastos, y "Vento nas velas", con fotografías de Xurxo Lobato y que está en los exteriores del astillero de Banda do Río.