Feijóo defiende en Moaña "políticas reais" de igualdad frente al supremacismo de la izquierda

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, protagonizó esta mañana en Moaña un encuentro del PPdeG con mujeres. Tras escuchar las demandas de representantes del comercio local, de las placeras, de las mariscadoras y del mundo del deporte, Feijóo, criticó el "supremacismo ideolóxico" de la izquierda. Recordó que la mayoría de mujeres gallegas votan al PP "e son insultadas polos partidos minoritarios, porque estes partidos minoritarios consideran que as súas mulleres queren a igualdade e as mulleres do PP non a queren". Entiende que esta forma de hacer política se basa en el supremacismo. "No tema da igualdade non debemos arremeter contra ningún político, senón traballar por unha igualdade real e efectiva", continuó Feijóo.

Consideró que el llamado lenguaje inclusivo "non axuda en exceso para resolver os problemas reais. Como tampouco o segredo da igualdade radica en non contarlle aos nenos o conto da Caperucita Roja". Defendió entre aplausos que "a maioría dos cidadáns non son esnobs do feminismo, que pensan que hai mulleres boas e mulleres malas en función do partido ao que se afilien".

El presidente del PPdeG también quiso adoptar una posición de centralidad entre los partidos izquierdistas y VOX. Reconoció que "aínda que as mulleres pouco a pouco están a acadar unha igualdade efectiva cos homes, o certo é que aínda non a acadaron". Señaló que tienen trabajo legislativo y del cumplimiento de las leyes por hacer. "Non nos representan nin aqueles que utilizan ás mulleres para conseguir un puñado de votos nin aqueles rancios que negan a violencia machista", añadió. Considera que uno y otro extremo tienen mucho en común "e nos aburren moitísimo. O que nos motiva a nós é solventar temas concretos e traballar na igualdade real", concluyó.