Al Concello no le constan quejas sobre Axuda no Fogar pero anuncia una "auditoría interna"

Beneficiarios de Axuda no Fogar, en una imagen de archivo. // G.Núñez

Ni el Concello de Cangas ni la empresa Idades S.L., adjudicataria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en el municipio, han recibido formalmente en las últimas semanas ninguna queja de usuarios del programa, según asegura el concejal de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, Tomás Hermelo, tras reunirse ayer con responsables de la adjudicataria. La demanda más reciente sobre ese servicio llegó desde el entorno de una usuaria hace aproximadamente un año y se le dio respuesta, y desde entonces no se han producido novedades, aclara el edil, que en todo caso anuncia que se realizará una "auditoría interna" por personal técnico del Concello para aclarar que el servicio se realiza conforme a las cláusulas del contrato.

La investigación anunciada sería la segunda en los dos años que lleva vigente esa relación contractual y Hermelo deja claro que no se pretende "poñer en dúbida a capacidade nin a honestidade" de la empresa sino aclararlo y hacer un seguimiento de un servicio al que actualmente se destina más de medio millón de euros al año -casi el doble que cuando se adjudicó, debido al incremento de las horas que se prestan-, de los que la Xunta aporta en torno al 70% y el Concello el 30% restante. Es el contrato de mayor cuantía económica que afronta la administración municipal, recuerda.

El edil de Servizos Sociais cree que las quejas trasladadas a través de la prensa, y que no le constan oficialmente, pueden responder a un desencuentro "entre unha traballadora e unha usuaria, que hai que aclarar" lo antes posible para que no afecte a la imagen ni la prestación del servicio. "Ata agora non había constancia deses problemas e o Concello ten interese en aclaralo e resolvelo", tanto a nivel técnico como político, a pesar de que se está haciendo un "seguimento exhaustivo" con una trabajadora municipal dedicada casi en exclusiva a este asunto.

Para adjudicar el servicio de ayuda en el hogar a la empresa Idades -que ya lo realizaba en los años precedentes-, la mesa de contratación tuvo en cuenta la oferta económica y las mejoras en la prestación. El programa ha ido creciendo constantemente en número de usuarios, que actualmente supera las 130 personas, y también en empleados que los atienden, que ya ronda los 80, lo que obliga constantemente a incorporar trabajadoras formadas. El Concello de Cangas asume su parte proporcional en esa ampliación y, aún así, siempre hay personas en lista de espera.