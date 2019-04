Rodrigo Currás Torres: "Me gusta opinar y el PSOE es el que mejor lo consiente; decir amén en cascada no es sano"

El PSOE de Moaña sorprendió este pasado fin de semana con la incorporación, en el puesto 2 de la candidatura del arquitecto Rodrigo Currás. No es militante del partido, pero dice que el PSOE es el partido que mejor consiente la opinión. El salto a la política es para él una oportunidad para desarrollar su vocación de mejorar el entorno. Sobre los dos grandes asuntos polémicos del momento, dice que el paseo de Seara y el mantenimiento de los astilleros son compatibles y que el argumento de la Xunta en contra del terreno para el centro de salud no tiene sentido desde que se inventó el ascensor.

-¿Qué le llevó a ser candidato?

-La oportunidad de poder aportar propuestas para la mejora del territorio municipal.

-Ir de número 2 significa mucho y ha supuesto un cambio grande pensando que lo podía ocupar Ezequiel Fernández del que siempre se dijo que podía ser alcaldable. ¿Cómo lo asume?

-Desconozco la repercusión que ha podido tener mi entrada en la lista a nivel de partido. Supongo que interesaba contar con un perfil técnico como el mío. Mi vocación, por formación, es mejorar el entorno, y para mí esta puede ser una oportunidad para intentarlo.

-Siendo arquitecto supongo que su área será Urbanismo. ¿Cómo valora el urbanismo que se ha hecho en estos 4 años?

-La aprobación definitiva del PXOM ha sido un gran paso. Sin embargo considero que hay ordenaciones en ámbitos de importancia estratégica que pueden ser mejorables. Sé que la corporación se esforzó en promover algunos proyectos como la humanización de Abelendo-O Casal, pero por lo demás, siento que faltan apuestas de futuro ilusionantes a medio o largo plazo en busca de una identidad y arraigo colectivo más fuerte.

-¿Habrá rivalidad con el BNG para repartir Urbanismo?

-Las negociaciones tras las elecciones escapan a mi competencia en este momento. Habrá menos incógnitas si los votantes apuestan por nuestro proyecto.

-¿Es militante del PSOE?

-No, pero el PSOE ha sido el partido con el que más me he identificado en la política municipal.

-¿Qué opina de la labor hecha por el bipartito?

-Creo que podrá ser mejor si la gente apoya más nuestro proyecto.

-¿Su postura en el paseo de Seara?

-Hay que colmatarlo. Creo que el paseo costero y el mantenimiento de los astilleros tradicionales es compatible. Tengo una idea que creo que es bastante buena para conseguirlo. Creo que desde mi experiencia puedo aportar ideas.

-Respecto al centro de salud ¿cree que hay ampliar la parcela?

-Falta voluntad por parte de la Xunta. Los argumentos en contra (basados en el deseo de una planta única para una mayor accesibilidad universal dentro de los edificios) no tienen demasiado sentido desde que se inventó el ascensor (puesto que consigue reducir distancias y simplificar las circulaciones interiores, complicando menos el tránsito a los usuarios). Lo sé porque he participado en proyectos con programa hospitalario. El urbanismo y la arquitectura, si hay voluntad y medios, también tienen capacidad para poder resolver el aparcamiento de una manera satisfactoria.

- ¿Cómo valora a la candidata Marta Freire y al resto del equipo?

-Excelente en general. Siempre he sido muy celoso de mi intimidad y de mantener una crítica humilde con discreción, y no daría este paso si el proyecto y el equipo no me pareciesen ilusionantes.

-El PSOE da la imagen de que todo son líos internos para después ir unidos ¿tiene esa sensación?

-Me atrae el poder opinar como individuo. No perder mi independencia cuando como persona no se está de acuerdo con algo. Y creo que el PSOE es el partido que mejor lo consiente. Creo que tener que decir amén en cascada no ha sido sano. La libertad de expresión unida a la capacidad de ordenación/ organización del colectivo me parece una fuerza y no una debilidad.

-¿Cree que el tirón de Pedro Sánchez es tanto como reflejan las encuestas? ?

--Sí. Ha demostrado valores y solvencia.